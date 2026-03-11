Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
ΕΛΛΑΔΑ

Συμμορία προσπάθησε να διαρρήξει αυτοκίνητο στον Πειραιά – Τους κατέγραψε κάμερα ασφαλείας (βίντεο)

Οι δράστες δεν κατάφεραν να παραβιάσουν την πόρτα

Συμμορία προσπάθησε να διαρρήξει αυτοκίνητο στον Πειραιά – Τους κατέγραψε κάμερα ασφαλείας (βίντεο)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό απόπειρας διάρρηξης αυτοκινήτου που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, στον Πειραιά, με τους δράστες να καταγράφονται από κάμερα ασφαλείας της περιοχής.

Στο βίντεο διακρίνεται ομάδα νεαρών να πλησιάζει αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο στο σημείο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ένας από τους νεαρούς φαίνεται να πλησιάζει την πόρτα του οχήματος και να προσπαθεί να την ανοίξει τραβώντας την με δύναμη.

@kwnna_png Μια κοινοποίηση παρακαλώ!!!#mpesforyou #fyp #mpesfy #xyzabc #foryoupagе ♬ Balkan Spirit – Raffi Avakian

Η ιδιοκτήτρια αγανακτισμένη ανήρτησε το βίντεο με σκοπό να βρεθούν οι δράστες. Γράφοντας: «Δεν έχετε με τι να ασχοληθείτε και κάνετε ζημιές. Αυτή είναι η παιδεία σας», παράλληλα Άλλοι χρήστες έγραψαν κάτω από το βίντεο ότι τους έχουν ξαναδεί στην περιοχή.

Ωστόσο, η προσπάθειά του δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς η πόρτα παρέμεινε κλειδωμένη. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, πριν αποχωρήσουν από το σημείο, ένας δεύτερος νεαρός επιχειρεί και εκείνος να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Τελικά η ομάδα εγκατέλειψε την προσπάθεια και απομακρύνθηκε από το σημείο, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι κάνουν λόγο για αυξημένα περιστατικά μικροκλοπών το τελευταίο διάστημα.

Το σχετικό βίντεο από την κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τις κινήσεις των νεαρών.

ΣΧΟΛΙΑ
