Πειραιάς: Λεωφορείο παρέσυρε ηλικιωμένο στην Ηρώων Πολυτεχνείου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Πειραιά, όταν αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζό στην λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 12:00 μ.μ. αστικό λεωφόρο παρέσυρε ηλικιωμένο, με αποτέλεσμα να κληθεί άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά άλλα δύο άτομα, ηλικίας 14 και 23 ετών, που ήταν επέβαιναν στο λεωφορείο.

Λόγω του περιστατικού σημειώνεται αυξημένη κίνηση στην Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ύψος της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου.