Η Τήνος στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Τήνος θα φιλοξενήσει, από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026, ένα διεθνές συμπόσιο που φιλοδοξεί να αναδείξει ένα νέο, εφαρμόσιμο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης για τα νησιά της Μεσογείου, συνδέοντας την παράδοση με την καινοτομία και την εκπαίδευση με την παραγωγή.

Με τίτλο «Από την πέτρα, στο τραπέζι: με την παράδοση, για το μέλλον» και στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤΗΝΟΣ 2030: Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσα από την Εκπαίδευση», η πρωτοβουλία φέρνει στο προσκήνιο ένα ολοκληρωμένο όραμα που ξεκινά από το τοπίο και τη γνώση του τόπου και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη γαστρονομία και την εμπειρία του επισκέπτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το συμπόσιο αποτελεί το επόμενο καθοριστικό βήμα για τη διαμόρφωση της Τήνου ως πιλοτικού νησιωτικού οικοσυστήματος, όπου η ξερολιθιά, η παραδοσιακή δόμηση, η αγροτική παραγωγή και η μεταποίηση συνδέονται οργανικά με τη γαστρονομία και τον ποιοτικό τουρισμό. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρίσκεται η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη δημιουργία τριών εκπαιδευτικών δομών -γαστρονομίας, παραδοσιακής δόμησης και αγροτικής παραγωγής- που θα λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης, διασφαλίζοντας τη μετάδοση της τοπικής τεχνογνωσίας και δημιουργώντας νέες επαγγελματικές προοπτικές.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, η Τήνος θα αποτελέσει σημείο συνάντησης επιστημόνων, τεχνιτών, εκπροσώπων θεσμών και κορυφαίων επαγγελματιών της γαστρονομίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις δράσεις συμμετέχουν καταξιωμένοι σεφ, όπως ο Μανώλης Παπουτσάκης, ο Αθηναγόρας Κωστάκος (με συμμετοχή μέσω video και zoom), ο Μιχάλης Ντουνέτας, ο Κωνσταντίνος Τζήκας από την Κολωνία, ο Γιάννης Γαβαλάς από την Ηρακλειά, ο Αντώνης Ψάλτης από το «Μικρό Καράβι» στην Τήνο και ο Μαρίνος Σουράνης από τη «Μαραθιά» Τήνου.

Το πρόγραμμα συνδυάζει επιστημονικό διάλογο και βιωματική εμπειρία, με ομιλίες, εργαστήρια, θεματικές πεζοπορίες στο τοπίο της Τήνου, δράσεις πεδίου και γαστρονομικές συναντήσεις που φέρνουν κοντά παραγωγούς, τεχνίτες και επισκέπτες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση της γνώσης με την πράξη, όπως αποτυπώνεται και σε δράσεις όπως το χτίσιμο ξερολιθιάς με τη συμμετοχή σεφ και τεχνιτών, αλλά και σε γεύματα αφιερωμένα στην τοπική κοινότητα. Το συμπόσιο θα ολοκληρωθεί με στρογγυλά τραπέζια και την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων των ομάδων εργασίας, χαράσσοντας τον οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματα.

Η βασική ιδέα που διατρέχει τη διοργάνωση είναι ότι η παράδοση δεν αποτελεί απλώς ένα στοιχείο ταυτότητας, αλλά ένα ενεργό εργαλείο για τον σχεδιασμό του μέλλοντος. Η ξερολιθιά αναδεικνύεται ως τεχνογνωσία περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας, η γαστρονομία ως πολιτισμός και παραγωγική δραστηριότητα, και ο πρωτογενής τομέας ως θεμέλιο για μια αυθεντική και βιώσιμη ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τήνος επιδιώκει να διαμορφώσει ένα διεθνές πρότυπο που βασίζεται στη γνώση, τη συνεργασία και τον σεβασμό στον τόπο.

Το διεθνές συμπόσιο υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση έχουν ο Δήμος Τήνου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Επιμελητήριο Κυκλάδων, ο Ανθός Τήνου και ο Σύλλογος Αμπασάδα. Οι ομιλίες θα γίνουν στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού.

Όπως ανέφεραν ο εκδότης Περικλής Δουβίτσας και ο σεφ Μαρίνος Σουράνης, ιδρυτές του Ανθού Τήνου, «η σύμπραξη θεσμικών και τοπικών φορέων αποτελεί έναν κρίσιμο σταθμό για την ενεργοποίηση συνεργασιών, και την υλοποίηση του οράματος “Τήνος 2030”, συμβάλλοντας παράλληλα στην πρακτική εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ σε ένα νησιωτικό περιβάλλον με ισχυρή πολιτιστική και περιβαλλοντική ταυτότητα. Στόχος μας είναι το συμπόσιο αυτό να αποτελέσει τη βάση για σημαντικά επόμενα βήματα στην Τήνο». Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Τήνου Παναγιώτης Κροντηράς ανέφερε ότι «η παράδοση του νησιού μας συνδέεται με την αποφασιστικότητα των ανθρώπων του να δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που συνδυάζει τον πρωτογενή τομέα, τον σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την εκπαίδευση. Εξάλλου μόνο οι συμπράξεις και οι συλλογικές προσπάθειες μπορούν να χτίσουν το αύριο που θέλουμε για το νησί μας».