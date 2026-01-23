Σύλληψη 32χρονου από την Αίγυπτο στο “Ελ.Βενιζέλος” – Μετέφερε πάνω από 3.000 λαθραία πακέτα τσιγάρα (εικόνα)

Χιλιάδες πακέτα τσιγάρα κατασχέθηκαν από αστυνομικούς μετά από προσπάθεια ενός 32χρονου να τα περάσει από τον σχετικό έλεγχο στο αεροδρόμιο “Ελ.Βενιζέλος” με σκοπό να τα διαθέσει στη τοπική αγορά.

Εντοπίστηκαν 3.380 πακέτα τσιγάρα, τα οποία δεν είχαν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και τα οποία είχε στις αποσκευές του. Ο 32χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο, έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» το μεσημέρι της Πέμπτης 22/01.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, εντοπίστηκαν στις αποσκευές του τα λαθραία πακέτα τσιγάρα, τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ ο ίδιος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα Αθηνών

Ο 32χρονος διώκεται για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία.