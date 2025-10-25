Συγκλονίζει γυναίκα που την κακοποίησε ο πρώην σύζυγός της: «Πρέπει να χειρουργηθώ στο εξωτερικό, αλλά το ποσό είναι υπέρογκο» (βίντεο)

Κραυγή αγωνίας απευθύνει μία γυναίκα που υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον ίδιο της τον σύζυγο, μέσα από το DEBATER αλλά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπαθώντας να ακουστεί η φωνή της.

Όπως αναφέρει, από τις 8 Σεπτεμβρίου 2022 βρίσκεται στην Αθήνα, προκειμένου να είναι κοντά στα νοσοκομεία και να μπορεί να παρακολουθείται ιατρικά, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα υγείας εξαιτίας της κακοποίησης που υπέστη.

Η γυναίκα, που δίνει έναν καθημερινό αγώνα επιβίωσης, εξηγεί ότι έχει εντοπιστεί κλινική στη Γερμανία που αναλαμβάνει την επέμβαση στο κεφάλι της με ποσοστό επιτυχίας 100%. Ωστόσο, το κόστος της συγκεκριμένης επέμβασης ανέρχεται στις 76.500 ευρώ, ποσό που αδυνατεί να καλύψει.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ίδια, οι γιατροί εμφανίζονται επιφυλακτικοί. «Ένας δεν μου εμπνέει καμία εμπιστοσύνη, ενώ οι άλλοι τρεις μου είπαν πως οι πιθανότητες επιτυχίας είναι 50%. Μάλιστα, όταν ρώτησα έναν από αυτούς αν θα έκανε ο ίδιος την επέμβαση στην κόρη του ή σε άνθρωπο του με τόσο χαμηλό ποσοστό επιτυχίας, μου απάντησε “όχι” – και τον ευχαριστώ για την ειλικρίνειά του», δηλώνει χαρακτηριστικά στο DEBATER.

Η ίδια ζητά τη στήριξη του κράτους και την έγκριση να χειρουργηθεί στο εξωτερικό, σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορέσει να σώσει τη ζωή της.

«Έχω κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις — συγκεκριμένα, τρύπες σε όλο το μετωπιαίο κρανίο, μπρος και πίσω από τους οφθαλμούς, και σπασμένη βάση κρανίου που έχει ανοίξει (φαίνεται και στις αξονικές που έχω αναρτήσει). Όλα αυτά προέρχονται από την κακοποίηση που υπέστην στο γάμο μου. Χτυπούσε το κεφάλι μου πάνω σε σταθερό λεπτό σίδερο.

Αν δείτε τις εικόνες, θα καταλάβετε τη ζημιά που έχει προκληθεί. Πλέον περνούν νευρώνες από τη βάση του κρανίου που σχετίζονται με την καρδιά, και έχω σοβαρές επιπλοκές — ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταλήξω», αναφέρει συγκλονισμένη.

Η γυναίκα επιμένει να παλεύει, ζητώντας να ακουστεί η φωνή της και να λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται για να μπορέσει να χειρουργηθεί εγκαίρως και με ασφάλεια.