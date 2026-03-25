Συγκίνηση στον Πύργο: Μαθητές απέτισαν φόρο τιμής στον συμμαθητή τους που σκοτώθηκε πέφτοντας από μπαλκόνι (Βίντεο)

Με μια συγκινητική και φορτισμένη συμβολικά κίνηση, οι μαθητές παρέλασαν για την 25η Μαρτίου, αποχαιρετώντας παράλληλα τον αγαπημένο τους συμμαθητή, τον έφηβο Ασημάκη, που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μπαλκόνι στον Πύργο.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, όλοι οι μαθητές του 4ου Γενικού Λυκείου Πύργου, όπου φοιτούσε ο Ασημάκης, επέλεξαν να φορέσουν μαύρη κορδέλα στο πέτο τους ως ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τον φίλο τους.

Ο νεαρός μαθητής σκοτώθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου, όταν έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στον Πύργο.

Οι συμμαθητές του κατά τη διάρκεια της παρέλασης περπάτησαν με σοβαρότητα και σιωπή, εμφανώς συγκινημένοι.

Η εικόνα των αμίλητων νεαρών μαθητών ήταν συγκλονιστική.