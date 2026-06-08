Συγκίνηση στην κηδεία του Γιώργου Σουφλιά – Συντετριμμένες η σύζυγός και οι κόρες του (Φωτογραφίες)

Σε κλίμα συγκίνησης διεξάγεται αυτή την ώρα η κηδεία του πρώην υπουργού Γιώργου Σουφλιά στο κοιμητήριο Παπάγου το πρωί της Δευτέρας (8/6).

Παρών στην κηδεία Σουφλιά θα είναι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος θα βρεθεί στου Παπάγου για να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο πολιτικό. Η σορός του καλυμμένη με την ελληνική σημαία έφτασε στην εκκλησία λίγο μετά τις 11:30.

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Την ίδια στιγμή, συντετριμμένες έφτασαν στον ναό για το τελευταίο αντίο η σύζυγός του, Μαριάννα, και οι κόρες του Ιωάννα και Όλγα. Εκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που έφτασε στην εκκλησία λίγο πριν τις 12, το παρών στην κηδεία δίνουν οι Κώστας Καραμανλής, Προκόπης Παυλόπουλος, Χρήστος Σταϊκούρας, Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκρέκας, Γιώργος Βουλγαράκης, Γιώργος Σούρλας, Ανδρέας Λυκουρέντζος Χρήστος Κέλλας, Σωτήρης Χατζηδάκης και άλλοι.