Στο πνεύμα των Χριστουγέννων ο Πύργος Πειραιά: Άναψε ο γιορτινός φωτισμός (Βίντεο)

Ο Πύργος Πειραιά θα είναι και φέτος εντυπωσιακός, αφού σήμερα, Τρίτη (02/12), λίγο μετά τις 17:30, έγινε η χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση του.

Τα γιορτινά του «φόρεσε» το εμβληματικό κτήριο του Πειραιά, μεταδίδοντας και επίσημα το πνεύμα των Χριστουγέννων σε όλη την πόλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πύργος έχει φωτιστεί με διάφορα χρώματα και πολλές εναλλαγές χρωμάτων και σχημάτων τα οποία τραβάνε τα βλέμματα των περαστικών.

Ο Πύργος Πειραιά, ο πρώτος ψηφιακός και βιοκλιματικός ουρανοξύστης της Ελλάδας, αναγεννημένος και λαμπερός, κοσμεί το μεγάλο λιμάνι και έχει φέρει νέα πνοή στην πόλη.