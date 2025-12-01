Μπαράζ πυρκαγιών σε οχήματα σε Ρέντη, Περιστέρι και Πειραιά (φωτογραφία)

Φωτιά σε οχήματα ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε Ρέντη, Περιστέρι και Πειραιά.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 11 το βράδυ, ξέσπασε φωτιά σε όχημα έξω το πάρκινγκ του village στον Ρέντη, με 5 πυροσβέστες και 2 οχήματα να επιχειρούν.

Στη συνέχεια, λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας τυλίχθηκε στις φλόγες αυτοκίνητο στη συμβολή Σαγγάριου & Δαμασκηνού στο Περιστέρι, με 5 πυροσβέστες και 2 οχήματα να επιχειρούν για να την κατασβήσουν.

Τέλος, στις 3:25 το πρωί της Δευτέρας, ξέσπασε φωτιά σε όχημα στη συμβολή Σκουζέ και Φίλωνος στον Πειραιά, με 2 οχήματα και 5 πυροσβέστες να επιχειρούν.