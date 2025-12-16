Στο Λιανοκλάδι «κόλλησε» το τρένο για Αθήνα – Εκατοντάδες επιβάτες σε αναμονή
Η αναμονή ξεπερνάει τα 40 λεπτά
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, δημιουργώντας καθυστερήσεις και ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επιβάτες.
Ειδικότερα, το βράδυ της Τρίτης (16/12), λόγω τεχνικού προβλήματος ακινητοποιήθηκε στο Λιανοκλάδι η αμαξοστοιχία Interciy 57 που ταξίδευε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα.
Μεγάλη ταλαιπωρία δημιουργεί το περιστατικό σε εκατοντάδες επιβάτες, με την αναμονή να ξεπερνάει τα 40 λεπτά.
