ΕΛΛΑΔΑ

Στο Λιανοκλάδι «κόλλησε» το τρένο για Αθήνα – Εκατοντάδες επιβάτες σε αναμονή

Η αναμονή ξεπερνάει τα 40 λεπτά

Στο Λιανοκλάδι «κόλλησε» το τρένο για Αθήνα – Εκατοντάδες επιβάτες σε αναμονή
DEBATER NEWSROOM

Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, δημιουργώντας καθυστερήσεις και ταλαιπωρία σε εκατοντάδες επιβάτες.

Ειδικότερα, το βράδυ της Τρίτης (16/12), λόγω τεχνικού προβλήματος ακινητοποιήθηκε στο Λιανοκλάδι η αμαξοστοιχία Interciy 57 που ταξίδευε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Αθήνα.

Μεγάλη ταλαιπωρία δημιουργεί το περιστατικό σε εκατοντάδες επιβάτες, με την αναμονή να ξεπερνάει τα 40 λεπτά.

ΕΛΛΑΔΑ

