Στο “κόκκινο” η αγωνία για τη 16χρονη Λόρα: “Σε παρακαλώ, δώσε ένα σημάδι ότι είσαι καλά” – Η έκκληση του πατέρα της

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση της μικρής Λόρα που εξαφανίστηκε στις 8/1 στην περιοχή της Πάτρας με την οικογένεια της να κάνει εκκλήσεις ώστε να δώσει τουλάχιστον σημάδια ζωής καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται.

Η 16χρονη βρίσκεται στην Αθήνα έχοντας φύγει με ταξί από την Πάτρα και με τους γονείς να ζητούν από την νεαρή να δώσει ένα σημάδι ότι είναι καλά. «Που είσαι; Είσαι καλά; Σε περιμένουμε, σε αγαπάμε. Ανησυχούμε για σένα. Όπου και αν είσαι να ξέρεις σε αγαπάμε, σε περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε όλα όσα σε απασχολούν, για να βρούμε λύσεις μαζί», είπε ο πατέρας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Πέμπτης (15/1).

«Λόρα αγάπη μου που είσαι; Σε αγαπάμε, γύρνα πίσω», ανέφερε από την πλευρά της η μητέρα του κοριτσιού. Υπάρχουν μαρτυρίες που δείχνουν την νεαρή να κινείται στην περιοχή της Ζωγράφου.

Χθες Τετάρτη 14/1, το «Χαμόγελο του Παιδιού» έστειλε μήνυμα προς την 16χρονη ότι δεν είναι μόνη και ότι υπάρχει στήριξη αν θέλει να μιλήσει.

Η τελευταία πληροφορία που έφτασε στην ΕΛΑΣ προήλθε από μαθητές φροντιστηρίου, οι οποίοι ανέφεραν ότι είδαν τη Λόρα το απόγευμα της Τρίτης 13/1 σε σούπερ μάρκετ στην οδό Ανθέων στου Ζωγράφου.

Η ανήλικη αγόρασε κάτι να φάει και, μόλις αντιλήφθηκε ότι την είχαν αναγνωρίσει, αποχώρησε βιαστικά από το σημείο. Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η 16χρονη είχε επικοινωνία με έναν άνδρα μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Μάλιστα, φέρεται να είχαν συνεννοηθεί να έρθει στην Αθήνα για να συναντηθούν, όπως κατέθεσαν στις αρχές οι φίλες της.

Μάλιστα, οι πληροφορίες μέχρι τώρα συμφωνούν με το σενάριο που υποστηρίζει ότι σχεδίαζε να φύγει με συγκεκριμένο προορισμό σε μέρος που φιλοξενείται από το πρόσωπο που γνώρισε μέσω της εφαρμογής.

Βγήκε με δύο γεμάτες τσάντες από ψώνια

Όπως μετέδωσε το STAR, την ώρα που η Λόρα έβγαινε από το σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ζωγράφου ένας από τους ανήλικους την αναγνώρισε.

«Περιμέναμε να βγει, είχε ψωνίσει δύο τσάντες γεμάτες. Πήρε τυριά, πήρε κρέατα. Είχε βάλει και στο σακίδιό της κάποια πράγματα. Περιμέναμε 25 λεπτά και, με το που βγήκε, την ακολουθήσαμε εδώ, μέχρι τη Δάφνης, στην ανηφόρα. Τη σταμάτησε ο φίλος μου, της είπε τρεις φορές “κοπελιά, κοπελιά, κοπελιά”. Την τρίτη γύρισε. Του είπε “συγγνώμη, μιλάω αγγλικά”. Ο φίλος μου έβγαλε το κινητό του, έδειξε τη φωτογραφία που ήταν μόνη της και η κοπέλα έφυγε», ανέφερε

Προς το παρόν, σε όσα βίντεο από κάμερες ασφαλείας έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν φαίνεται κάποιο άτομο να συνοδεύει τη 16χρονη. Επίσης, η Λόρα φέρεται να έχει πάνω της ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο χρησιμοποιεί GPS για να μετακινείται, καθώς δεν γνωρίζει την Αθήνα.

Το τελευταίο στίγμα από κινητό εντοπίστηκε σε ψιλικατζίδικο στου Ζωγράφου, λίγο μετά την άφιξή της με ταξί έξω από το Νοσοκομείο Παίδων. Από τότε, το τηλέφωνο έκλεισε, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ενδεχομένως πέταξε τη SIM και χρησιμοποιεί πλέον άλλο κινητό, άγνωστο στις Αρχές, με νέα κάρτα.