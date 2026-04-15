ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα after save – Εντοπίστηκαν αλλεργιογόνες ουσίες

Στην άμεση απόσυρση συγκεκριμένης παρτίδας του καλλυντικού προϊόντος NEPTUNE AFTER SHAVE προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά από ελέγχους που έδειξαν σοβαρές αποκλίσεις από τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Η απόφαση του Οργανισμού αφορά αποκλειστικά την παρτίδα με τον κωδικό EM1425. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το προϊόν κρίθηκε ακατάλληλο καθώς η χημική του σύσταση δεν συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία της Ε.Ε. για τα καλλυντικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί ότι η χρήση της συγκεκριμένης παρτίδας ενδέχεται να προκαλέσει δερματικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε άτομα με προδιάθεση σε αλλεργίες ή ευαισθησία σε συγκεκριμένα χημικά αλλεργιογόνα.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να ελέγξουν τον κωδικό παρτίδας στη συσκευασία.

Η ανάκληση έχει ήδη κοινοποιηθεί στις αρμόδιες εταιρείες διανομής για την άμεση απομάκρυνση των σκευασμάτων από τα σημεία πώλησης.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Αποφασίζουμε

Την ανάκληση της παρτίδας EM1425 του καλλυντικού προϊόντος NEPTUNE AFTER SHAVE λόγω του ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές ως προς τους ελέγχους:

1) Benzyl Alcohol,διότι δεν αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος και υπερβαίνει το όριο της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ΕΚ1223/2009) και

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

2) των αλλεργιογόνων Linalool, Benzyl Benzoate, Limonene, Citral, Farnesol διότι δεν αναγράφονται στην επισήμανση του προϊόντος καθώς υπερβαίνουν το 0,001% για μη εκπλενόμενα προϊόντα, που είναι το όριο της υποχρεωτικής αναγραφής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009).

Η εταιρεία, BBS SOAPS διανομέας των προϊόντων στην Ελλάδα, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους πελάτες της, προκειμένου να τα αποσύρουν από την αγορά. Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.