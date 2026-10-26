Απολογούνται οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι για τα στημένα στο μπάσκετ – Κορομηλάς: “Αποζημίωση από διεθνείς αγώνες τα 263.000 ευρώ”

Τις πόρτες του ανακριτή πέρασαν το πρωί της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα και ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση Basketgate με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.

Μέσα στην επόμενη ώρα αναμένεται να ακολουθήσει και η μεταγωγή του πρώην διαιτητή και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσου Πηλοΐδη.

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Aυτή την ώρα απολογείται ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος κατηγορείται για 9 πράξεις δωροδοκίας.

Ο κατηγορούμενος, ειδικός σε θέματα διαιτησίας, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 102.000 ευρώ, φέρεται να δωροδόκησε διαιτητές και παράγοντες του μπάσκετ με στόχο να ωφεληθεί από την χειραγώγηση η ομάδα του Ευάγγελου Λιόλιου Προμηθέας Πατρών, αλλά και άλλες ομάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος δεν αποδέχεται την κατηγορία και έναντι αυτής αντιτάσσει τα ποσά που έλαβε από την παρουσία του ως διαιτητής σε διεθνές επίπεδο.

Όπως φέρεται να ισχυρίζεται, έχει λάβει δύο ποσά ως αποζημίωση συνολικού ύψους 263.000 ευρώ, για τα οποία διαθέτει τα απαιτούμενα παραστατικά. Πρόκειται για κατάθεση 193.000 ευρώ και εν συνεχεία μπόνους 70.000 ευρώ που, κατά τον κατηγορούμενο, πιστώθηκαν επειδή δεν είχε υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική θέση του Κορομηλά, τα επίμαχα ποσά τα πήρε από την τράπεζα, εξαιτίας προσωπικών θεμάτων με στενό συγγενικό του πρόσωπο.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνείται επίσης την καταγγελία Ουκρανού διαιτητή, ότι στον τελικό του Eurocup 2021 του υποσχέθηκε 10.000 ευρώ αν ενεργήσει υπέρ της Unics Kazan, ισχυριζόμενος ότι η υπόθεση απασχόλησε τις ελληνικές αρχές και τέθηκε στο αρχείο.

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Υπενθυμίζεται ότι χθες, Κυριακή, 25 Οκτωβρίου προφυλακίστηκαν ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος και ο στενός συνεργάτης του, επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης.

Είχε προηγηθεί, την περασμένη Παρασκευή, η προφυλάκιση του πρώην διεθνούς διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ο οποίος απολογήθηκε επί ώρες ενώπιον του ανακριτή.

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Την ίδια ώρα, οι ραγδαίες δικαστικές εξελίξεις προκαλούν κινητικότητα και σε θεσμικό επίπεδο, καθώς για σήμερα στις 12:00 έχει προγραμματιστεί συνάντηση του υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του υπουργού, έπειτα από επικοινωνία που είχε με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή.