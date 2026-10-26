Δήμος Αναστασιάδης: Η Τζένη Θεωνά απόλαυσε τον σύζυγό της στην πρεμιέρα του με την Πάολα – Ο ξέφρενος χορός της

Η Τζένη Θεωνά βρέθηκε στο Hotel Music Hall το βράδυ της Κυριακής (25/10), προκειμένου να απολαύσει από κοντά τον Δήμο Αναστασιάδη, ο οποίος ξεκίνησε τις εμφανίσεις του μαζί με την Πάολα στο ανανεωμένο νυχτερινό κέντρο.

Η γνωστή ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα του συζύγου της, επιλέγοντας να περάσει μια βραδιά διασκέδασης και μουσικής, στηρίζοντάς τον σε μία ακόμη επαγγελματική του συνεργασία. Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η Τζένη Θεωνά έδειχνε να απολαμβάνει ιδιαίτερα το πρόγραμμα των δύο καλλιτεχνών. Χαμογελαστή και ευδιάθετη, χόρεψε και διασκέδασε, αφήνοντας για λίγο πίσω το απαιτητικό πρόγραμμα της καθημερινότητάς της.

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Η ίδια και ο Δήμος Αναστασιάδης έχουν καταφέρει να διατηρούν μια ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή ζωή και τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Αρίωνα και τον μικρότερο γιο τους, ενώ η αμοιβαία στήριξη αποτελεί σημαντικό κομμάτι της κοινής τους πορείας.