Βασίλης Μπισμπίκης: Με χειροπέδες στην Ευελπίδων μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη – “Μου έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά”

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, φορώντας χειροπέδες, οδηγήθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 29/9 ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, μετά τη σύλληψή του για φθορές που προκάλεσε σε σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο γνωστός ηθοποιός διανυκτέρευσε στο Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς, όπου εμφανίστηκε το απόγευμα της Κυριακής και αυτή την ώρα δίνει εξηγήσεις στον εισαγγελέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η στιγμή που ο ηθοποιός φτάνει στην Ευελπίδων:

Νωρίτερα, η εκπομπή του Alpha “Super Κατερίνα” εξασφάλισε μία δήλωση του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο που προκάλεσε:

“Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα”.

Υπενθυμίζεται ότι το θηριώδες Ford Raptor, που οδηγούσε ο Βασίλης Μπισμπίκης παρέσυρε στο πέρασμά του αρκετά σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε σε μαντρότοιχο και σε γκαραζόπορτα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Στη συνέχεια, εγκατέλειψε το μεγάλο αγροτικό όχημα λίγα μέτρα μακριά από το σημείο, όπου προσέκρουσε, κι έφυγε απλο το σημείο.

Η Αστυνομία, ύστερα από καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής, κινητοποιήθηκε άμεσα και εξετάζοντας βιντεοληπτικό υλικό εντόπισε πως οδηγός του οχήματος ήταν ο γνωστός ηθοποιός, τον οποίο και αναζήτησε.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν εντοπίστηκε στο σπίτι του, ούτε στο θέατρο, αλλά εμφανίστηκε αυτοβούλως αργότερα ο ίδιος στο Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, όπου και κρατήθηκε τη νύχτα της Κυριακής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν το τροχαίο, ο Βασίλης Μπισμπίκης βρισκόταν σε υπαίρθιο, κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, ενώ το μεσημέρι του Σαββάτου εμφανίστηκε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Για το πώς εξελίχθηκε το περιστατικό που οδήγησε τελικά στη σύλληψη του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, μίλησε το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ενημερώθηκε η Αστυνομία από κάποιους οδηγούς που διαπίστωσαν ότι υπήρχαν φθορές στα αυτοκίνητά τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν ποιος τις προκάλεσε: “Ξεκίνησαν οι έρευνες από την Τροχαία ΒΑ Αττικής, διαπιστώθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος ενημερώθηκε τηλεφωνικά την Κυριακή το μεσημέρι από την Αστυνομία, και προσήλθε μόνος του στην αρμόδια υπηρεσία“.

“Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, δεν φαίνεται να έχει ενημερώσει με κάποιον τρόπο είτε τους ιδιοκτήτες των οχημάτων είτε την Αστυνομία. Είναι κάτι που ερευνάται. Με βάση το νέο ΚΟΚ ο οδηγός συλλαμβάνεται με την αυτόφωρη διαδικασία. Έχουμε και άσκηση ποινικής δίωξης με βάση το νέο Άρθρο 290Α – δεν υπάρχει μόνο η αστική ευθύνη της αποζημίωσης των υπόλοιπων οδηγών, αλλά συλλαμβάνεται και οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις” ξεκαθάρισε η κυρία Δημογλίδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας για το αν έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις στον ηθοποιό, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ σημείωσε πως δεν είχε κανένα νόημα να γίνουν εξετάσεις, εφόσον είχαν παρέλθει πάνω από 24 ώρες, οπότε δεν θα μπορούσε να διαπιστωθεί τίποτα. “Ήταν απόλυτα συνεργάσιμος, δέχθηκε από την πρώτη στιγμή ότι αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος όταν προκλήθηκαν οι ζημιές. Ενημερώθηκε ότι πρέπει να συλληφθεί και να ακολουθηθεί αυτόφωρη διαδικασία, ενώ φυσικά ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας, καθώς είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά έχουμε την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας”.

“Αν ο οδηγός ενημερώσει μέσα σε ένα 24ωρο την Αστυνομία, είναι διαφορετικά τα πράγματα και το χειρίζεται διαφορετικά και η Δικαιοσύνη. Εδώ δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά ότι ο οδηγός ενημερώθηκε από την Αστυνομία”, τόνισε στη συνέχεια η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ και πρόσθεσε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Δεν έχει αναφερθεί για ποιον λόγο εγκατέλειψε το σημείο. Για κάποιον λόγο έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε φθορές σε οχήματα και σε μια συγκεκριμένη οικία. Θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και μπορεί να του επιβληθεί ποινή έως και 3 έτη φυλάκισης, οπότε πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν ισχύει πλέον αυτό που ίσχυε”.