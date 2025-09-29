Βασίλης Μπισμπίκης: Η πρώτη σύλληψη για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου με ζημιές μετά την αλλαγή του ΚΟΚ

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, που συνελήφθη για φθορές που προκάλεσε με το όχημά του σε σταθμευμένα ΙΧ, σε γκαραζόπορτα και σε μάντρα στη Φιλοθέη, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Ο γνωστός ηθοποιός παρουσιάστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Κυριακής στο Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και παρέμεινε όλο το βράδυ υπό κράτηση, ενώ σήμερα δίνει εξηγήσεις ενώπιον του εισαγγελέα.

Πρόκειται για την πρώτη σύλληψη οδηγού για το αδίκημα της εγκατάλειψης το τόπου του τροχαίου με υλικές ζημιές, μετά την αλλαγή του ΚΟΚ.

Ειδικότερα, στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό (όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη).

Βέβαια, οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Γιώργο Καλλιακμάνη που μίλησε νωρίτερα στον ΑΝΤ1, με βάση την αλλαγή του ΚΟΚ και την αυστηροποίηση των μέτρων, η εγκατάλειψη οχήματος θεωρείται πλημμέλημα, με φυλάκιση ενός μήνα.

“Πριν, χτυπούσαν αυτοκίνητο, προκαλούσαν υλικές ζημιές και έφευγαν κάποιοι. Πλέον αυτό δεν συγχωρείται. Είναι πλημμέλημα. Αν εγκαταλείψεις ατύχημα με υλικές ζημιές τότε θα λογοδοτήσεις για πλημμέλημα. Η ποινή είναι φυλάκιση τουλάχιστον ενός μήνα και στην προκειμένη περίπτωση ο κ. Μπισμπίκης συνελήφθη και σήμερα θα πάει στον εισαγγελέα” πρόσθεσε.