Στην Δικαιοσύνη οι έξι συλληφθέντες για απάτη 2 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ

Σήμερα (19/10) οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο υπέστη ζημία τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων ευρώ, απολογούνται ενώπιον της 25ης τακτικής ανακρίτριας.

Οι κατηγορούμενοι –πέντε υπήκοοι Συρίας και ένας Έλληνας– αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., η οργάνωση λειτουργούσε από το 2014, δρώντας μέσω δικτύου εννέα εταιρειών ένδυσης. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν «ασφαλίσει» εικονικά 108 εργαζομένους, χρησιμοποιώντας ανύπαρκτα πρόσωπα ή αχυρανθρώπους για να δηλώνουν ψευδείς καταβολές εισφορών στον ΕΦΚΑ.

Όμως οι εισφορές δεν καταβάλλονταν ποτέ και οι εταιρείες-«φαντάσματα» δεν απέδιδαν ούτε τους νόμιμους φόρους, προκαλώντας σημαντική ζημία στο Δημόσιο.

Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να είχαν δύο αδέλφια από τη Συρία, που ήρθαν πρόσφυγες στη χώρα τα τελευταία χρόνια, ενώ ζούσαν πολυτελή ζωή με αγορά ακριβών αυτοκινήτων, κατοικιών και ταξίδια στο εξωτερικό.

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση είχε και ένας 55χρονος Έλληνας λογιστής, που παρείχε τεχνική και οργανωτική υποστήριξη στην ομάδα.