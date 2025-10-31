Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Καταφθάνει στην Αθήνα με ιδιωτική πτήση – Η δεξίωση, το πάρτι στον Αργυρό και η έπαυλη στο Κολωνάκι

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την άφιξη της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αθήνα.

Η κυρία Γκίλφοϊλ αναμένεται να φτάσει υπό άκρα μυστικότητα ή σήμερα Παρασκευή ή αύριο Σάββατο με ιδιωτικό τζετ που της παραχώρησε φίλος της επιχειρηματίας. Ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ακριβής ημέρα και ώρα για την άφιξή της, πιθανότατα για λόγους ασφαλείας.

Λίγες ώρες μετά την άφιξή της στη χώρα μας, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα γνωρίσει δεκάδες μέλη της οικονομικής, διπλωματικής, επιχειρηματικής και πολιτικής ελίτ της χώρας.

Πιο αναλυτικά, αύριο Σάββατο 1/11 θα δώσει το παρών στην εκδήλωση γνωριμίας που έχει διοργανωθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνοϊσραηλινής Φιλίας, στο Πάρκο Ελευθερίας (16:30). Στην εκδήλωση θα μιλήσει η καλή της φίλη, Ελένη Μπούση, γνωστή προσωπικότητα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Στις 19:00, θα παραθέσει μια λαμπερή δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt» σε επιχειρηματίες, πολιτικούς κι άλλες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, με την εκδήλωση περιλαμβάνει δείπνο, κοκτέιλ και χορό.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πάρτι καλωσορίσματος στο Κέντρο Αθηνών, όπου εμφανίζεται ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός, με τον οποίο έχει ήδη συναντηθεί στο παρελθόν και έχει διασκεδάσει με τα τραγούδια του.

Οι προσκλήσεις για το πάρτι καλωσορίσματός της εστάλησαν απευθείας από την πρεσβεία των ΗΠΑ και στη βραδιά αναμένεται να δώσουν το παρών αρκετοί Έλληνες φίλοι της.

Την Τρίτη 4/11, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, μαζί με άλλες δύο γυναίκες πρέσβειρες.

Πού θα μένει η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα θα εγκατασταθεί στο Jefferson House στο Κολωνάκι, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Πρεσβεία των ΗΠΑ. Αυτή είναι η επίσημη πρεσβευτική κατοικία, η οποία έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να τη φιλοξενήσει τα επόμενα χρόνια.

Πρόκειται για μία έπαυλη, η οποία ανακαινίστηκε εξ ολοκλήρου και είναι έτοιμη να την υποδεχτεί. Το σπίτι έχει την προσωπική πινελιά της κυρίας Γκίλφοϊλ, όπως κάποια έργα τέχνης της αρεσκείας της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η έπαυλη είναι αποκλειστική περιουσία της Αμερικανικής Πρεσβείας, θεωρείται αμερικανικό έδαφος και φυλάσσεται εξωτερικά από 11 αστυνομικούς και εσωτερικά από Αμερικανούς αστυνομικούς και security.

Στην αυλή υπάρχει μια μεγάλη πισίνα περιτριγυρισμένη από πράσινο, ενώ στον εσωτερικό χώρο, υπάρχει ένα μαρμάρινο τζάκι και ένα μεγάλο πιάνο.

Στο πλευρό της, για όσο διάστημα εκτελεί τα χρέη της ως πρέσβης στην Αθήνα, θα είναι και ο 19χρονος γιος της, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, τον επιχειρηματία, Έρικ Βίλενσι.