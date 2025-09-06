ΑΑΔΕ: Πώς παγίδευσε δημοφιλή τράπερ που αγόραζε πολυτελή ρολόγια κι αυτοκίνητα μέσω μη κερδοσκοπικής εταιρίας

Στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ πιάστηκε ένας δημοφιλής Έλληνας τράπερ μετά από αγορά ρολογιού αξίας 116.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής κατάφεραν να εντοπίσουν τον δημοφιλή τράπερ μέσω ενός αλγόριθμου της ΑΑΔΕ που σαρώνει το διαδίκτυο και παρακολουθεί τη συμπεριφορά καλλιτεχνών, αθλητών και influencer.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις δόθηκε το πρώτο «σήμα», έγινε ο σχετικός έλεγχος κι εντοπίστηκε ότι ο εν λόγω τράπερ είχε ιδρύσει μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία κι εκεί η δισκογραφική είχε πιστώσει το σύνολο των δικαιωμάτων του καλλιτέχνη που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία κάλυπτε και τις πολυτελείς ανάγκες του τράπερ, όπως η αγορά πολυτελών αυτοκινήτων, ρολογιών και ρούχων. Μία από αυτές τις αγορές ήταν και το ρολόι αξίας άνω των 116.000 ευρώ.

Στον δημοφιλή τράπερ καταλογίστηκαν ποσά άνω των 500.000 ευρώ, ενώ ερευνώνται σε βάθος τόσο η μη κεδοσκοπική εταιρεία, όσο και η δισκογραφική, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κι άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.