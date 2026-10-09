Έκλεψαν 23 καπάκια φρεατίων στον Πειραιά – Η οργισμένη απάντηση του δημάρχου Πειραιά (pics)

Την έντονη αντίδραση του δημάρχου Πειραιά προκαλεί η κλοπή 23 καπακιών φρεατίων από την οδό Κλεισόβης, με τον ίδιο να κάνει λόγο για μια απαράδεκτη και επικίνδυνη πράξη, που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος ξεκαθαρίζει ότι ο Δήμος Πειραιά δεν πρόκειται να ανεχθεί ανάλογες συμπεριφορές, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη οδός έχει αναβαθμιστεί μέσα από ένα ολοκληρωμένο έργο ανάπλασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η κλοπή 23 καπακιών φρεατίων από την οδό Κλεισόβης είναι μια απαράδεκτη και επικίνδυνη πράξη, που δεν στρέφεται μόνο κατά μιας δημόσιας υποδομής, αλλά κυρίως θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο στοιχείο για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ θα εξεταστεί και το βιντεοληπτικό υλικό από τις διαθέσιμες κάμερες, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

«Θα τους βρούμε και θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους, μέσα από όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες», τονίζει ο δήμαρχος, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν θα επιτραπεί η καταστροφή δημόσιων υποδομών και η λεηλασία περιουσίας που ανήκει στους πολίτες.

«Ο Πειραιάς δεν είναι ξέφραγο αμπέλι»

Με τη φράση «ο Πειραιάς δεν είναι ξέφραγο αμπέλι», ο δήμαρχος επισημαίνει ότι ο δημόσιος χώρος, τα έργα και η περιουσία των πολιτών πρέπει να προστατεύονται, ενώ προειδοποιεί ότι όσοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες θα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

Κλείνοντας, αναφέρει ότι ο Πειραιάς αλλάζει και αναβαθμίζεται, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να υπονομεύσει την προσπάθεια για μια πιο σύγχρονη και ασφαλή πόλη.