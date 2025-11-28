“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: Χωρίς μετρό, τραμ, ΗΣΑΠ για 4 ώρες το Σάββατο – Ανεστάλη η στάση το βράδυ

Με αφορμή τον θάνατο του Νίκου Βάρδα την Τετάρτη

ΣΤΑΣΥ: Χωρίς μετρό, τραμ, ΗΣΑΠ για 4 ώρες το Σάββατο – Ανεστάλη η στάση το βράδυ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:55

Τετράωρη στάση εργασίας προκήρυξε η ΣΤΑΣΥ για το Σάββατο (29/11) με τα μέσα σταθερή τροχιάς να τραβούν χειρόφρενο από από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με σεβασμό και οδύνη, στεκόμαστε μπροστά στον αδικοχαμένο συνάδελφο Νίκο Βάρδα, που έφυγε από κοντά μας εν ώρα εργασίας, στην Επισκευαστική βάση της Γραμμής 1 στον  Πειραιά.

Οι συνάδελφοι του θα τον αποχαιρετήσουμε τo Σάββατο 29/11/2025, στις 12:00 το μεσημέρι στον Άνω Πλάτανο Ακράτας. Προκειμένου να μπορέσουμε να απευθύνουμε τον ύστατο χαιρετισμό, πραγματοποιούμε το Σάββατο 29/11/2025 Στάση Εργασίας, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00.

Το τραγικό δυστύχημα, που στοίχισε την ζωή στον Νίκο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα δυστυχημάτων που σημειώνονται σε εργασιακούς χώρους, λόγω της έλλειψης μέτρων προστασίας.

Η σημαντική αύξηση των θανάτων στη χώρα μας εν ώρα εργασίας, αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο το σημαντικό πρόβλημα της ασφάλειας στην εργασία. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

  • Nα διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες, τόσο αυτού του δυστυχήματος, όσο και του προηγούμενου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Πέτρος Γιάμαλης!!
  • Να παρθούν μέτρα ασφάλειας  και ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου!
  • Να σταματήσει η συστηματική απαξίωση της επισκευαστικής βάσης της Γραμμής 1  στον  Πειραιά!
  • Να προχωρήσει άμεσα η στελέχωση των τεχνικών τμημάτων με προσωπικό επαρκώς εκπαιδευμένο!
  • Να εκδοθούν ή και να επικαιροποιηθούν άμεσα οι διαδικασίες, με αυστηρά πρωτόκολλα  ασφάλειας!

Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ, δεν θα δεχτούν άλλη θυσία στον χώρο εργασίας τους .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η  προκηρυχθείσα μεταμεσονύκτια αυριανή  τετράωρη στάση εργασίας από τη 01:00 π.μ. έως τις 05:00 π.μ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΠΕΝΘΟΥΣ  .
 
Τα  Διοικητικά Συμβούλια

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ