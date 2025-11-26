Πειραιάς: Νέα στοιχεία για το εργατικό δυστύχημα στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ – Θρήνος για τον 55χρονο αρχιτεχνίτη (Εικόνες)

Συγκλονίζει το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη 26/11 το πρωί στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά, με θύμα έναν 55χρονο αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑΣΥ επήλθε κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο 55χρονος σε έναν χρόνο θα έβγαινε σε σύνταξη και ήταν παλιός, πολύ έμπειρος τεχνίτης.

Στο πλαίσιο εργασιών, ο άτυχος 55χρονος συμμετείχε στη μετακίνηση βαρέων, παλαιών εξαρτημάτων (τα λεγόμενα «chops»). Τη στιγμή που επιχειρούσαν τη μεταφορά, τα ντανιασμένα το ένα πάνω στο άλλο εξαρτήματα κουνήθηκαν και καταπλάκωσαν τον 55χρονο, ο οποίος βρισκόταν εντός του λάκκου εργασιών και επισκευής των συρμών.

Λόγω του εργατικού δυστυχήματος, οι εργαζόμενοι της ΣΤΑΣΥ προχώρησαν σε έκταση στάση εργασίας για έξι ώρες, από τις 12:00 – 18:00, με αποτέλεσμα να μην διενεργούνται τα δρομολόγια σε Μετρο, ΗΣΑΠ και Τραμ.

Μιλώντας στο DEBATER, ο Σπύρος Ρεβύθης, Γενικός Γραμματέας σωματείου Εργαζομένων ΣΕΛΜΑ & Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ. ανέφερε ότι:

«Οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ. θρηνούμε για τον άδικο και πρόωρο χαμό του συναδέλφου μας.

Η δουλειά μας είναι βαριά και ανθυγιεινή. Δυστυχώς, η αντιμετώπισή μας από την πολιτεία και τους αρμόδιους είναι «ελαφρά την καρδία». Αυτό το τραγικό γεγονός δεν είναι μεμονωμένο —έρχεται να υπενθυμίσει και τον προ τεσσάρων ετών άδικο χαμό του προηγούμενου συναδέλφου, υπόθεση που ακόμη διερευνάται.

Δεν υπάρχουν λόγια που να απαλύνουν τον πόνο της οικογένειας και των συναδέλφων. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

Ως εργαζόμενοι απαιτούμε άμεσα και κατηγορηματικά:

Πλήρη, ανεξάρτητη και διαφανή διερεύνηση του δυστυχήματος, με πρόσβαση των εκπροσώπων των εργαζομένων στα ευρήματα.

Άμεση αναστολή εργασιών που εμπεριέχουν άμεσο κίνδυνο μέχρι να ληφθούν ασφαλή μέτρα.

Εφαρμογή ουσιαστικών μέτρων ασφάλειας και πρόληψης (οργάνωση χώρων, κατάλληλος εξοπλισμός ανύψωσης/ασφάλισης φορτίων, εκπαίδευση, επαρκής στελέχωση).

Λογοδοσία των υπευθύνων και διασφάλιση ότι δεν θα μετακυληθεί στις πλάτες των εργαζομένων η ευθύνη για οργανωτικές και δομικές ελλείψεις.

Άμεση οικονομική και ψυχολογική στήριξη στην οικογένεια του θύματος.

«Η μνήμη του συναδέλφου μας επιβάλλει να τραβήξουμε γραμμή: δεν θα δεχτούμε άλλο αίμα εργατών ως “παράπλευρη απώλεια” της παραγωγής. Θα είμαστε παρόντες, διεκδικητικοί και σε εγρήγορση μέχρι να εφαρμοστούν τα αναγκαία μέτρα που θα προστατεύσουν τις ζωές μας», προειδοποιεί.