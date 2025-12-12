Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου – Ποιες ώρες τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί

Στάση εργασίας για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου προκήρυξαν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται ότι, η στάση εργασίας δεν θα επηρεάσει τα δρομολόγια των λεωφορείων στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής. Στις υπόλοιπες γραμμές, οι εργαζόμενοι θα τραβήξουν χειρόφρενο από τις 11:00 έως τις 17:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.