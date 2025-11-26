“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
ΣΤΑΣΥ: Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα – Τι ώρα τραβούν χειρόφρενο ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ

Λόγω του εργατικού δυστυχήματος στον Πειραιά

ΜΕΤΡΟ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
Έκτακτη στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του μετρό και στο τραμ, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ.

Οι εργαζόμενοι προχωρούν στην κινητοποίηση μετά το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ Πειραιά, όπου ένας 50χρονος αρχιτεχνίτης καταπλακώθηκε από μηχανήματα. 

