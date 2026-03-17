Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
ΕΛΛΑΔΑ

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο «δράκος» του Πειραιά – Είχε επιτεθεί σε 7 γυναίκες

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά

Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο «δράκος» του Πειραιά – Είχε επιτεθεί σε 7 γυναίκες
Αναστασία Ξυδιά

Ένας 36χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει έξι σεξουαλικές επιθέσεις και μία απόπειρα βιασμού σε γυναίκες στον Πειραιά.

Ειδικότερα, την Δευτέρα (16/03), το απόγευμα, συνελήφθη ο αλλοδαπός άνδρας από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, ενώ στερούνταν και νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην αρχή μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων και στη συνέχεια στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Από την έρευνα και την προανάκριση προέκυψε ότι ο 36χρονος φέρεται να είναι ο δράστης μιας απόπειρας βιασμού, καθώς και έξι σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος γυναικών, που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή του Πειραιά και των Καμινίων.

Οι γυναίκες κλήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά όπου και αναγνώρισαν τον Αιγύπτιο ως τον δράστη των επιθέσεων που δέχτηκαν.

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ