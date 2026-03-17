Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο «δράκος» του Πειραιά – Είχε επιτεθεί σε 7 γυναίκες

Ένας 36χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει έξι σεξουαλικές επιθέσεις και μία απόπειρα βιασμού σε γυναίκες στον Πειραιά.

Ειδικότερα, την Δευτέρα (16/03), το απόγευμα, συνελήφθη ο αλλοδαπός άνδρας από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, ενώ στερούνταν και νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα.

Στην αρχή μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων και στη συνέχεια στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Από την έρευνα και την προανάκριση προέκυψε ότι ο 36χρονος φέρεται να είναι ο δράστης μιας απόπειρας βιασμού, καθώς και έξι σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος γυναικών, που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή του Πειραιά και των Καμινίων.

Οι γυναίκες κλήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά όπου και αναγνώρισαν τον Αιγύπτιο ως τον δράστη των επιθέσεων που δέχτηκαν.

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.