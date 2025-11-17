Σπύρος Μαρτίκας για μαϊμού επενδύσεις: «Μου απέσπασαν 720.000 ευρώ και απείλησαν τη ζωή μου»

Ένα από τα θύματα του κυκλώματος με τις «μαϊμού επενδύσεις» είναι και ο επιχειρηματίας Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας (17.11) αποκάλυψε τον τρόπο που στήθηκε η μεγάλη κομπίνα εξαπάτησης σε βάρος του.

Μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News», ο Σπύρος Μαρτίκας αποκάλυψε ότι το κύκλωμα του απέσπασε συνολικά το ποσό των 720.000 ευρώ. «Αυτά δεν είναι χρήματα μόνο δικά μου αλλά και δικών μου ανθρώπων. Ο υπαρχηγός υποστήριζε ότι δεν θα τολμήσω να μιλήσω και ανέφερε και απειλές κατά της ζωής μου. Έπειθε τα άλλα θύματα λέγοντας: Να σας πω πόσα κέρδισε ο Μαρτίκας», σημείωσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι τεράστια η ψυχολογική φόρτιση. Έχω περάσει πολύ δύσκολα ψυχολογικά. Βγαίνω μπροστά για να πάρει θάρρος ο κόσμος να μιλήσει», πρόσθεσε.

Το εξώδικο στον Σπύρο Μαρτίκα

Τον περασμένο Ιούνιο ο υπαρχηγός του κυκλώματος έστειλε εξώδικο στον Σπύρο Μαρτίκα, ισχυριζόμενος ότι του χρωστάει το ποσό των 33.000 ευρώ και πως δεν του έχει επιστρέψει.

«Τον Ιούλιο του 2024 αιτηθήκατε τον δανεισμό χρημάτων από εμένα ενώπιον της συντρόφου σας και μέσω μηνυμάτων, για την κάλυψη έκτακτων χρηματικών αναγκών σας. Με τον καιρό το αίτημά σας διατυπωνόταν με ολοένα πιεστικότερο τρόπο ενώ αναφέρατε χαρακτηριστικά ότι βρισκόσασταν σε κλίμα απόγνωσης. Με δεδομένη τη φιλία που είχε αναπτυχθεί μεταξύ μας, αποφάσισα να σας δανείσω. Ωστόσο, δεν είχε οριστεί ημέρα για να επιστραφούν τα χρήματα και εξακολουθούσατε να μου ζητάτε τον δανεισμό περισσότερων κεφαλαίων», ανέφερε.

«Προς λύπη μου οι μεταξύ μας σχέσεις ψυχράθηκαν και ήταν οι εντελώς τυπικές. Μετά από κάποιους μήνες το ποσό έφτασε τις 33.000 ευρώ. Σας ζήτησα μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία να ομολογείτε την οφειλή σας και την πράξατε στις 3.10.2024. Στις μετέπειτα οχλήσεις μου για την αποπληρωμή του δανείου αντιδράσατε έντονα και αποκορύφωμα όλων ήταν η αποστολή σε υπάλληλό μου συκοφαντικών μηνυμάτων σε βάρος μου και εξαπολύσατε απειλές. Σας καλώ να μου επιστρέψετε τα χρήματα εντός τεσσάρων μηνών», συμπλήρωσε.

Μαρτίκας: «Πώς γίνεται να μην γνώριζαν το όνομά του;»

Ο Σπύρος Μαρτίκας υποστηρίζει ότι ο φερόμενος υπαρχηγός του κυκλώματος τού ζήτησε να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφερόταν ότι τού οφείλει χρήματα, προκειμένου να συνεχίσει να του τα παρέχει. Όπως αναφέρει, προχώρησε στην υπογραφή της δήλωσης με τη σύμφωνη γνώμη της δικηγόρου του, ενώ –σύμφωνα με τον ίδιο– ο υπαρχηγός είχε δεχθεί να υπογράψει αντίστοιχη δήλωση που ανέφερε πως ο Μαρτίκας δεν του οφείλει τίποτα.

Απαντώντας παράλληλα στους ισχυρισμούς του Καζίνο Λουτρακίου, ο Μαρτίκας σημείωσε ότι για την πρόσβαση στο δωμάτιο του υπαρχηγού απαιτούνταν ξεκλείδωμα του ασανσέρ από τρίτο πρόσωπο. «Πώς γίνεται να μην γνώριζαν το όνομά του; Τόσο των επενδυτών όσο και το δικό του;» διερωτήθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη ότι ο φερόμενος υπαρχηγός είχε εργαστεί στο παρελθόν ως γκρουπιέρης και είχε απομακρυνθεί από το Καζίνο Πάρνηθας, καθώς –όπως υποστηρίζει– είχε εμπλακεί και εκεί σε στημένα παιχνίδια.

Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας μόλις κατάλαβε ότι έπεσε θύμα των απατεώνων

Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε ο Σπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα ψευτοεπενδυτών του καζίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ANT1 τόνισε ότι μόλις κατάλαβε ότι έπεσε θύμα των απατεώνων με τις εικονικές επενδύσεις έκανε απόπειρα να αυτοκτονήσει.

«Η αδερφή μου και η Βρισήιδα (Ανδριώτου) με έσωσαν τελευταία στιγμή. Μου είχαν βάλει κάμερα γιατί φοβόντουσαν επειδή ήμουν πολύ χάλια ψυχολογικά. Ποιος? Εγώ, που ήμουν ισορροπημένος και ψυχικά υγιής» ανέφερε αρχικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το ένα του κατάστημα βρίσκεται στο Κερατσίνι, ήταν γνώριμος στην περιοχή. Με κάθε ευκαιρία με πλησίαζε, ήθελε να κερδίσει την εμπιστοσύνη μου. Είχε χτίσει μια πλασματική ιστορία για το κάθε πρόσωπο από αυτά με τα οποία φωτογραφιζόταν. εθισμένος στο χρυσό. Όλο εκεί τριγυρνούσε τη ζωή του. Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές υποστήριξε τον δήμαρχο Κερατσινιού, που τον υποστήριξα και εγώ, και εκεί βρήκε την τεράστια ευκαιρία να είναι συνέχεια μαζί μου.

Μου έλεγε ότι έχει ενισχύσει την καμπάνια του με πάνω από 50.000 ευρώ. Εγώ εισέπραττα μια τεράστια εκτίμηση. Όταν κάναμε το giveaway με το αμάξι είχε δύο πάκα μετρητών που άγγιζαν τα 100.000 ευρώ. Πάντα τον συνόδευσε μπράβος, έχει συλληφθεί και αυτός Τρία χρόνια αυτής της επιμονής με οδήγησε στο ξενοδοχείο στο καζίνο Λουτρακίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχαμε πάει μαζί με τη Βρισηίδα. Μας κάλεσε ο δήθεν ιδιοκτήτης του καζίνο, ήθελε να μας προσφέρει ένα Σαββατοκύριακο εκεί, ένα κέρασμα για να γνωριστούμε. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας με παίρνει τηλέφωνο ο δήθεν διευθυντής του καζίνο και μου είπε “θέλω να σε γνωρίσω, είμαι μεγάλος θαυμαστής”. Ήταν και τιμή.

Μας είχανε μια σουίτα και μετά μας πήγαν σε μια σουίτα που ήταν εκεί ο αρχηγός και ο υπαρχηγός μαζί μου. Για να ανέβεις σε αυτή τη σουίτα έπρεπε να πάρεις άδεια και να το επιτρέψει ο αρχηγός. Μπροστά μας ήταν ένας πάγκος με 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ένα πουγκί με 1500 χρυσές λίρες. Τα πάνω πάνω προφανώς ήταν αληθινά και τα μέσα ψεύτικα. Μπήκα στη Μέκκα του χρήματος. Βγάζει ο υπαρχηγός 700 χιλιάδες γιατί αυτά τα λεφτά είναι και του κουμπάρου του, του κύριου Χριστόπουλου, που είναι και δικηγόρος του».