«Μου παρουσίασαν δεσμίδες με πολλά χρήματα» – Πως προσπαθούσε να εξαπατήσει τα θύματα του ο επιχειρηματίας

Στις κινήσεις του απατεώνα επιχειρηματία και του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε επενδυτές στέκονται δυο από τα θύματα του.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, το ένα από τα θύματα του στέκεται στο πως προσπάθησε να τον πείσει να του δώσει χρήματα για να επενδύσει.

«Με προσέγγισε ένας εδώ από την πόλη που ζω και εργάζομαι έτσι ώστε να πάμε στο ξενοδοχείο, στον άνθρωπο τον συγκεκριμένο, σαν επενδυτής. Να επενδύσω και εγώ κάποια χρήματα έτσι ώστε να έχω μία απόδοση 20%.

Έτσι όπως έγινε, πήγαμε στο ξενοδοχείο, στη σουίτα, και μετά από κάποιες συζητήσεις αποφάσισα και εγώ να του πάω 50.000€ έτσι ώστε να γίνω επενδυτής. Μετά από έναν μήνα με κάλεσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μου έδωσε τα χρήματα αυτά που είχαμε συμφωνήσει και στην πορεία μετά από αυτά τα χρήματα που μου έδωσε ήτανε πολύ πιεστικός έτσι ώστε να πάω και άλλα χρήματα που φυσικά αρνήθηκα γιατί υποψιάστηκα κάποια πράγματα» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Τα χρήματα που μου εμφάνισαν για να υποψιαστώ ότι υπάρχει άνεση χρηματική για να με δελεάσουν, ήταν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που το είδα πάνω σε ένα τραπέζι. Δεσμίδες με πάρα πολλά χρήματα. Την στιγμή που πήγα να πάρω το χρηματικό ποσό που είχαμε συμφωνήσει με τον … στη σουίτα, ήταν σε ένα τραπέζι ένα ‘βουνό’ από χρήματα, δεσμίδες με 50ευρα, τα οποία ήταν καλυμμένα με μία κουβέρτα.

Την κουβέρτα κάποια στιγμή την άνοιξαν έτσι ώστε να δω τα χρήματα. Από το ‘βουνό’ μου δώσανε τα χρήματα που είχαμε συμφωνήσει. Τον επόμενο μήνα ενώ ήταν να πάρω πάλι χρήματα, μου είπανε ότι δεν υπάρχουν και θα πρέπει να κάνω υπομονή και θα επικοινωνήσουμε».

Από την πλευρά του, ένα άλλο θύμα του κυκλώματος ανέφερε: «Αυτούς μου τους γνώρισε ένας φίλος μου και μάλιστα μου είπε ‘πρόσεχε με αυτούς’. Μου λένε ότι ήταν νταραβεριτζήδες στο καζίνο στο Λουτράκι και ότι το Λουτράκι κάτω στο καζίνο έχει απόθεμα από πελάτες που έχουν χάσει κτλ. αρκετές λίρες.

Και λέει επειδή έχουμε σχέση με το καζίνο κτλ. να μου δώσουν να πάρω λίρες σε καλύτερη τιμή. Δίνουμε λοιπόν ραντεβού και μου λένε προτού μας δώσεις τα χρήματα θα σου δώσουμε μία επιταγή από το καζίνο για να είσαι σίγουρος. Πραγματικά δίνουμε το ραντεβού το ΣΚ, μου δίνουν την επιταγή, τους δίνω τα χρήματα και μου λένε ραντεβού στις 12.00. Στο ξενοδοχείο έγιναν όλα αυτά.

Πάω πάνω στον 4ο όροφο και μου λένε δυστυχώς για γραφειοκρατικούς λόγους δεν μπορέσαμε να πάρουμε λίρες, γι’ αυτό πάρε τα χρήματά σου πίσω. Μετά με ξαναπαίρνουν τηλέφωνο, μετά από καμία εβδομάδα, μου λένε τώρα είμαστε ΟΚ, αλλά φέρε μας περισσότερα λεφτά. Έχοντας λοιπόν υπόψιν μου ότι μου έχουν επιστρέψει τα χρήματα πίσω, λέω ΟΚ. Ξαναπάω λοιπόν, μου ξαναδίνουν επιταγή, του καζίνο, δηλαδή υποτίθεται ότι η διεύθυνση του καζίνο μου έδινε την επιταγή. Εμφανίζεται ο (υπαρχηγός), μου λέει δώσε μου την επιταγή, την παίρνει, φεύγει και σε δύο λεπτά εμφανίζεται με μία καφέ τσάντα που τους είχα δώσει εγώ τα χρήματα. Και εκεί που πάει να μου δώσει την τσάντα, υποτίθεται, υποτίθεται με λίρες μέσα, ανοίγει μία πόρτα και εμφανίζονται 4 αστυνομικοί. Και λέει ‘παράνομη διακίνηση λιρών, κατάσχουμε την τσάντα’, περνάνε στον (υπαρχηγό) χειροπέδες, εγώ καθόμουν εκεί κοιτούσα. Κανονικά έπρεπε να συλλάβουν και εμένα.

Είχα δώσει πολλή εμπιστοσύνη στον έναν από τους δύο, στον αρχηγό που είναι και πρώην αστυνομικός. Παρκάρουμε κάπου, εμφανίζεται ένας τύπος με μία μηχανή, μου δίνει ένα τσαντάκι, πραγματικά μέσα είχε πολλά λεφτά. Του δίνει την επιταγή, του δίνει και τις λίρες (ο αρχηγός), σε πέντε λεπτά λέει θα επιστρέψω, πάω να τις ελέγξω. Επιστρέφει, πετάει ένα πουγκί διαφανές, μέσα στο αυτοκίνητο, ‘απατεώνες’ λέει. Όταν πέταξε αυτό το πουγκί το διαφανές, εγώ χωρίς καν να τις πιάσω κατάλαβα ότι είναι ψεύτικες και βγαίνω κατευθείαν έξω από το αυτοκίνητο να πάω να τον πιάσω, αλλά αυτός ήταν με τη μηχανή και δυστυχώς εξαφανίστηκε».

Αποκαλυπτικοί διάλογοι μελών του κυκλώματος που εξαπάτησε τον Σπύρο Μαρτίκα

Την ξεκάθαρη εμπλοκή του κυκλώματος, με φερόμενο αρχηγό 53χρονο απότακτο αστυνομικό και υπαρχηγό 51χρονο πασίγνωστο επιχειρηματία στην εξαπάτηση και τη σκηνοθετημένη ληστεία σε βάρος του Σπύρου Μαρτίκα, φαίνεται να μαρτυρούν τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές.

Μάλιστα, σε μία απ’ αυτές ένας από τους συλληφθέντες φέρεται να λέει σε άλλο μέλος του κυκλώματος: «ο Μαρτίκας θα πει, η πλάκα μου (σ.σ. χρυσού), θα πει ο Μαρτίκας. Είναι από τις πλάκες μου, θα πει». Ο Σπύρος Μαρτίκας έκανε την πρώτη καταγγελία στις 24 Μαΐου αναφέροντας ότι ένα χρόνο νωρίτερα, είχε συναντήσει τους ανθρώπους που τον εξαπάτησαν.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του στους αστυνομικούς του «ελληνικού FBI», είχε πάει σε σουίτα ξενοδοχείου που ανήκει σε καζίνο, όπου συνάντησε τέσσερα μέλη του κυκλώματος (ανάμεσά τους τον γνωστό επιχειρηματία και τον απότακτο αστυνομικό που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης).

Εκεί του εξήγησαν ότι κάθε Παρασκευή «επενδύουν» μετρητά σε τυχερά παιχνίδια του καζίνο και τη Δευτέρα που ακολουθεί παραλαμβάνουν το κεφάλαιό τους μαζί με μία βέβαιη απόδοση ύψους άνω του 10%. Στη συνέχεια του επέδειξαν τεράστια χρηματικά ποσά σε μετρητά και πολλές χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμους λίθους αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ισχυριζόμενοι ότι είναι κέρδη από τις επενδύσεις τους.

Ο Σπύρος Μαρτίκας πείστηκε και τους κατέβαλε από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 2024 συνολικά 720.000 ευρώ για να τα «επενδύσουν» με τον ίδιο τρόπο για λογαριασμό του. Στη συνέχεια, τα μέλη του κυκλώματος του επέστρεψαν σταδιακά το ποσό των 110.000 ευρώ σε μετρητά καθώς και μέσω εκποίησης πλάκας χρυσού και διαμαντιών, κάτι που τελικά δεν έγινε λόγω της σκηνοθετημένης ληστείας.