Σπάτα: Nέο βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά σε αποθήκη εταιρίας αθλητικών ειδών

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στα Σπάτα, με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών να την αποδίδουν σε βραχυκύκλωμα.

Σε νέο βίντεο – ντοκουμέντο που παρουσίασε ο ΑΝΤ1, καταγράφεται η στιγμή που ξεκινά η πυρκαγιά στην αποθήκη της εταιρείας αθλητικών ειδών το απόγευμα της Κυριακής.

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ακολουθώντας τους λεγόμενους «δείκτες απανθράκωσης», εντόπισαν το σημείο εκκίνησης της φωτιάς. Όπως φαίνεται, η πυρκαγιά ξεκίνησε σε χώρο στο πίσω μέρος της αποθήκης, όπου βρίσκονταν υπολογιστές. Εκεί σημειώθηκε βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα σπινθηρισμό και φλόγες.

Σημειώνεται ότι κανείς δεν είχε προσεγγίσει τον συγκεκριμένο χώρο τις τελευταίες 40 ώρες πριν από την εκδήλωση της φωτιάς, η οποία εξαπλώθηκε ραγδαία λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπήρχαν στην αποθήκη.