Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στα Σπάτα – Δείτε βίντεο
Επιχειρούν 9 πυροσβεστικά οχήματα και 21 πυροσβέστες
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (22/2) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος αθλητικών ειδών στα Σπάτα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής στο σημείο έχουν σπεύσει 9 πυροσβεστικά οχήματα και 21 πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Η φωτιά επί της Λεωφόρου Σπάτων κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, οι οποίες έφτασαν στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις