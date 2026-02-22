Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος στα Σπάτα – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (22/2) μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος αθλητικών ειδών στα Σπάτα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής στο σημείο έχουν σπεύσει 9 πυροσβεστικά οχήματα και 21 πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η φωτιά επί της Λεωφόρου Σπάτων κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, οι οποίες έφτασαν στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.