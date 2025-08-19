Σουβλάκι στα… ύψη: Νέες ανατιμήσεις πάνω από 5 ευρώ (Βίντεο)

Ένα από τα αγαπημένα φαγητά τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους τουρίστες είναι το σουβλάκι. Όμως σε πολλά καταστήματα οι τιμές του έχουν ξεφύγει, καθιστώντας το σε αρκετό κόσμο, είδος πολυτελείας.

Κάποτε θεωρούνταν φθηνό, όμως μέσα σε διάστημα τριών ετών έχει δεχθεί πολλές ανατιμήσεις. Από το κόστος των 3.30-3.70 ευρώ, ξεπέρασε τα 4 ευρώ, ενώ σε πολλά συνοικιακά μαγαζιά η τιμή του φτάνει και τα 4.50 έως 4.90 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξεπέρασε και τα 5 ευρώ

Όμως σε αρκετά καταστήματα στο κέντρο και την ανατολική Θεσσαλονίκη, η τιμή του έχει ξεπεράσει και τα 5 ευρώ, πωλούμενο προς 5.20 ευρώ.

Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες και τους επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης, από τον Σεπτέμβριο και μετά αναμένονται και νέες αυξήσεις, οι οποίες οφείλονται στο ενεργειακό κόστος, αλλά και στις ανατιμήσεις των προϊόντων που χρησιμοποιούν.