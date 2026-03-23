Σούπερ μάρκετ: Ποια θα είναι ανοιχτά ανήμερα της 25ης Μαρτίου – Ποιο θα είναι το ωράριο

Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 2026, ως υποχρεωτική αργία, φέρνει αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς και κυρίως στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, με τις μεγάλες αλυσίδες να διατηρούν τα καταστήματά τους κλειστά, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

Συγκεκριμένα, δεν θα λειτουργήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας τα καταστήματα των μεγάλων δικτύων, όπως:

Σκλαβενίτης,

ΑΒ Βασιλόπουλος (εταιρικά καταστήματα),

Γαλαξίας,

Μασούτης

My market (εταιρικά).

Την ίδια ώρα, λύσεις για τις αγορές της τελευταίας στιγμής θα προσφέρουν μικρότερα καταστήματα τροφίμων και σημεία λιανικής που λειτουργούν με καθεστώς franchise ή ως καταστήματα ευκολίας. Σε λειτουργία αναμένεται να βρίσκονται τα :

Ok! Markets,

AB Shop & Go,

My market Local,

καθώς και τοπικά mini markets, φούρνοι και ζαχαροπλαστεία.

Ωστόσο, το ωράριο λειτουργίας των συγκεκριμένων καταστημάτων δεν είναι ενιαίο, καθώς καθορίζεται από τον εκάστοτε επιχειρηματία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα καταστήματα ανοίγουν μεταξύ 07:30 και 08:00 το πρωί και κλείνουν από τις 22:00 έως τις 23:00 το βράδυ, ανάλογα με την περιοχή.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ακόμη και μεταξύ καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας, γι’ αυτό και συνιστάται στους καταναλωτές να επικοινωνούν εκ των προτέρων με το κατάστημα της περιοχής τους, ώστε να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι όσοι εργαζόμενοι απασχοληθούν την ημέρα της αργίας δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου τους, σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.