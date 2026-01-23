Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο – Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο έξω από σχολείο

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία

Σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο – Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο έξω από σχολείο
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 23/1 έξω από σχολείο στο Αγρίνιο όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο.

Σύμφωνα με το Agriniopress το όχημα που οδηγούσε ένας άνδρας κινούνταν με ταχύτητα από την οδό Ρήγα Φεραίου και μπαίνοντας στην οδό Θυσίας προσέκρουσε στο δέντρο, έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να έχασε τον έλεγχο. Ευτύχημα το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός μαθητών, που είχαν σχολάσει.

img 3587
img 3585
img 3583

Στο σημείο έσπευσαν σταθμός του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον οδηγό στο Νοσοκομείο Αγρινίου και δύναμη της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής.

