Σοβαρό τροχαίο στο Αγρίνιο – Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο έξω από σχολείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 23/1 έξω από σχολείο στο Αγρίνιο όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο.

Σύμφωνα με το Agriniopress το όχημα που οδηγούσε ένας άνδρας κινούνταν με ταχύτητα από την οδό Ρήγα Φεραίου και μπαίνοντας στην οδό Θυσίας προσέκρουσε στο δέντρο, έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να έχασε τον έλεγχο. Ευτύχημα το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός μαθητών, που είχαν σχολάσει.

Στο σημείο έσπευσαν σταθμός του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον οδηγό στο Νοσοκομείο Αγρινίου και δύναμη της Τροχαίας και της Πυροσβεστικής.