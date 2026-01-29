Σοβαρό τροχαίο στην Κορινθία – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με λεωφορείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Πέμπτη 29/1 στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών, στον Άσσο Κορινθίας.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με λεωφορείο, ενώ στο σημείο σύμφωνα με το KorinthosTV βρέθηκαν αστυνομικοί της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να ρυθμιστεί η κυκλοφορία, η οποία διεκόπη προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα.