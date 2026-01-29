Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Κορινθία – Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με λεωφορείο

Οι εικόνες από το σημείο

DEBATER NEWSROOM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Πέμπτη 29/1 στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών, στον Άσσο Κορινθίας.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με λεωφορείο, ενώ στο σημείο σύμφωνα με το KorinthosTV βρέθηκαν αστυνομικοί της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να ρυθμιστεί η κυκλοφορία, η οποία διεκόπη προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα οχήματα.

