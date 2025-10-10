Τροχαίο στο Μενίδι με θύμα 46χρονη: «Ήταν πάντα προσεκτική», λέει ο σύζυγος – Μάρτυρες καλεί η Τροχαία

Δημόσια έκκληση για πληροφορίες σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή της 46χρονης Παγώνας Χατζή στο Μενίδι απευθύνει ο σύζυγός της, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Η άτυχη μητέρα τριών παιδιών οδηγούσε το αυτοκίνητό της στη λεωφόρο Πάρνηθος, όταν το όχημα ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο και ανετράπη. «Όποιος είδε κάτι, θέλω να ειδοποιήσει εσάς, την Τροχαία. Όποιος γνωρίζει κάτι να καταθέσει», ανέφερε ο σύζυγος της Παγώνας στον Alpha.

Η 46χρονη, σύμφωνα με τον άνδρα της, «πήγαινε για δουλειά στο καζίνο». «Έχει κόσμο, ανεβαίνουν για το καζίνο, για τις ταβέρνες, κάποιος θα ήταν από πίσω, κάτι θα είδε», συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι «ήταν έμπειρη, τόσα χρόνια οδηγούσε. Φορούσε πάντα ζώνη, ήταν πάντα προσεκτική και για τα παιδιά της, για όλα».

Η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής διεξάγει προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος και καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων στο καζίνο, Γ. Χοτζόγλου, σχολίασε ότι «το γεγονός ότι η αστυνομία ζητά μαρτυρίες από τυχόν αυτόπτες μάρτυρες καταδεικνύει ότι ενδεχομένως να μην ήταν ατύχημα».