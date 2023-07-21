Σωτήρια παρέμβαση ναυαγοσώστη και λουόμενου στη Χαλκιδική – Έσωσαν 3χρονο παιδάκι χωρίς τις αισθήσεις του

Σωτήρια ήταν η παρέμβαση ναυαγοσώστη και λουόμενου σε παραλία στη Χαλκιδική σε ένα 3χρονο παιδί χωρίς τις αισθήσεις του.

Ήταν λίγο πριν τις 14:00 μ.μ. σε παραλία του Παλιουρίου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, ανασύρθηκε δίχως τις αισθήσεις του από την παραλία ένα τρίχρονο παιδί, με αποτέλεσμα άμεσα να σπεύσουν πολίτες να το βοηθήσουν.

Ένας ναυαγοσώστης και ένας ακόμη λουόμενος που βρίσκονταν στο σημείο ξεκίνησαν να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, ώστε να το επαναφέρουν και πάλι στη ζωή. Μετά από αρκετές προσπάθειες το ανήλικο επανήλθε, βγάζοντας αρκετό νερό από το στόμα.

Στη συνέχεια, το παιδάκι μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό ιατρείο στο Πευκοχώρι, όπου του χορηγήθηκε οξυγόνο και ταυτόχρονα σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, ενώ καθ’ οδόν ήταν ασθενοφόρο, ώστε να παραλάβει και να διακομίσει το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

Το GRTimes.gr επικοινώνησε με τον γιατρό που εξέτασε και χορήγησε στο τρίχρονο παιδί οξυγόνο.

«Μου τηλεφώνησαν από την παραλία ότι ένα παιδάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Ένας συνάδελφος, με έναν ναυαγοσώστη του έκαναν ΚΑΡΠΑ, με αποτέλεσμα να βγάλει πολύ νερό, ενώ στον δρόμο που το μετέφεραν προς το ιατρείο, το παιδί έκανε εμετό και έβγαλε αρκετό νερό. Μόλις ήρθε στο ιατρείο του χορήγησα οξυγόνο και στη συνέχεια κλήθηκε ασθενοφόρο να το παραλάβει, ώστε να κατευθυνθεί προς το Νοσοκομείο Πολυγύρου. Όταν το πήραν ήταν σε σταθερή κατάσταση, ωστόσο η διακομιδή σε νοσοκομείο ήταν απαραίτητη».

