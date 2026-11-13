Αγρίνιο: Αιμόφυρτος 27χρονος κοντά σε παιδική χαρά

Αιμόφυρτος εντοπίστηκε ένας 27χρονος κοντά σε παιδική χαρά, πίσω από την πλατεία Βελουχιώτη στο Αγρίνιο την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, ο νεαρός βρέθηκε τραυματισμένος κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Ο 27χρονος ειδοποίησε ο ίδιος το ΕΚΑΒ, ζητώντας την άμεση συνδρομή ασθενοφόρου, κάνοντας λόγο για πτώση από δίκυκλο.

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Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, παρέλαβαν τον 27χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, ο νεαρός έχει υποστεί διάσειση.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 27χρονος βρίσκονται υπό διερεύνηση.