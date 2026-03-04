Σοκαριστικό περιστατικό στα Χανιά – Πυροβόλησαν και σκότωσαν τον σκύλο «Μπεν»

Σοκ και οργή προκάλεσε η θανατηφόρα επίθεση με όπλο στον γνωστό σκύλο “Μπεν” στα Χανιά καθώς βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς στην περιοχή προς το Καστέλι, στην Καλυδωνία, κοντά σε βενζινάδικο.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, ο σκύλος, που ήταν γνωστός στους κατοίκους της περιοχής Πατελάρι – Βρύσσες Κυδωνίας, είχε εξαφανιστεί από την Κυριακή το απόγευμα, με εθελοντές να τον αναζητούν στις γύρω περιοχές, όπως Πλατανιάς και Ταυρωνίτης.

Σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ο Μπεν ήταν μεγαλόσωμος αλλά ιδιαίτερα φιλικός σκύλος, που δεν είχε δείξει ποτέ επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους ή άλλα ζώα.

Οι εθελοντές που τον αναζητούσαν εκφράζουν απορία για το γεγονός ότι κανείς δεν τον είδε από την Κυριακή έως τη Δευτέρα, ενώ θεωρούν απίθανο να έφτασε μόνος του από το Πατελάρι έως την περιοχή όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Γίνεται έκκληση σε όποιον ενδεχομένως είδε το σκυλί στην εθνική ή την παλαιά οδό από το απόγευμα της Κυριακής μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, να επικοινωνήσει με τους εθελοντές ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία για το περιστατικό.