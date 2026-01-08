Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Σοκ στο Αγρίνιο: Άνδρας επιτίθεται στον δήμαρχο και δαγκώνει υπάλληλο μέσα στο δημαρχείο

Ο μεσήλικας φέρεται να έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Δημαρχείο του Αγρινίου το πρωί της Πέμπτης (08/01), όταν ένας άνδρας εισέβαλε προκλητικά στο γραφείο του δημάρχου και δάγκωσε υπάλληλο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το sinidisi.gr, ο άνδρας πρόκειται για έναν μεσήλικα ο οποίος έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν, καθώς είχε διακόψει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με φωνές. Αυτή την φορά, ανέβηκε στον όροφο των υπηρεσιών και χτυπούσε τις πόρτες των γραφείων.

Στη συνέχεια μπήκε στο γραφείο του δημάρχου Αγρινίου κα του επιτέθηκε φραστικά, ενώ φέρεται να τον χτύπησε και με μια ομπρέλα. Παρά τις προσπάθειες δημάρχου και εργαζομένων να τον ηρεμήσουν, το επεισόδιο κλιμακώθηκε.

Στο Δημαρχείο κλήθηκαν άμεσα η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας απομακρύνθηκε με περιπολικό και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο που τους τελευταίους μήνες καλούσε επανειλημμένα στα τηλέφωνα του Δήμου, εξαπολύοντας ύβρεις προς τους υπαλλήλους.

