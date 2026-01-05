Σοκ στην Κεφαλονιά: Νεκρή γυναίκα που έκανε διακοπές στον Παναμά μαζί με τον σύζυγο της – Σε σοβαρή κατάσταση και ο σύζυγος

Τραγική ήταν η κατάληξη γυναίκας από την Κεφαλονιά που έκανε ολιγοήμερες διακοπές με τον σύζυγο της στο Παναμά την περίοδο των εορτών.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το eKefalonia.gr, το ζευγάρι είχε αναχωρήσει από την Κεφαλονιά για ταξίδι στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των εορτών. Κατά την παραμονή τους εκεί, η γυναίκα προσβλήθηκε από σπάνια λοίμωξη στο αίμα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση νοσηλεία της σε τοπικό νοσοκομείο.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται και ο σύζυγος που πλέον είναι διασωληνωμένος σε νοσοκομείο του Παρισίου.