Σοκ στη Πέλλα: Ηλικιωμένος σκότωσε 72χρονο και τον έσυρε με μηχανάκι στη Σκύδρα

Ομολόγησε ένας 75χρονος μία σοκαριστική δολοφονία που σημειώθηκε στη Σκύδρα Πέλλας.

Ειδικότερα, θύμα του δράστη ήταν ένας 72χρονος άνδρας του οποίου τα ίχνη είχαν χαθεί πριν από μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του karatzova.com, ο ηλικιωμένος προσαχθεί και φέρεται να έχει ομολογήσει τη δολοφονία αλλά και τα όσα βασανιστήρια έκανε στο θύμα.

Ο 75χρονος φέρεται να υποστήριξε πως πυροβόλησε τον ηλικιωμένο με καραμπίνα, τον έδεσε στο μηχανάκι του και τον έσυρε περίπου για 700 μέτρα.

Στην συνέχεια τον πέταξε σε ερημιά. Μάλιστα, ο δράστης υπέδειξε το σημείο όπου παράτησε το θύμα με αποτέλεσμα να βρεθεί και η σορός του άνδρα.

Στους αστυνομικούς φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι πίστευε πως τον κλέβει καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του.

Τα παιδιά του θύματος αποκάλυψαν στους αστυνομικούς πως οι 2 άνδρες είχαν διαφορές μεταξύ τους.