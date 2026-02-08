Σμήρναχος – κατάσκοπος: Μία γυναίκα ο “άνθρωπος-σκιά” στις επαφές του 54χρονου με τον κινέζο “επιχειρηματία”

Στο επίκεντρο της έρευνας για τον Σμήρναχο-κατάσκοπο βρίσκονται τα πρόσωπα κλειδιά που τον βοήθησαν να δώσει απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, ο άνθρωπος-σκιά φέρεται να είναι γυναίκα που φέρεται να έχει επιτελικό ρόλο στην υπόθεση είναι μία γυναίκα χωρίς στρατιωτικό υπόβαθρο αλλά με πολύ υψηλό ρόλο στην πυραμίδα των κατασκόπων.

Η γυναίκα αυτή ήταν παρούσα και στη συνάντηση που είχε γίνει το 2025 στην Αθήνα, όπου ο σμήναρχος είχε βρεθεί τετ α τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο.

Μάλιστα, οι αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο των κατασκόπων συγκροτεί μια μορφή πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας δεν βρίσκεται ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το ταξίδι στην Κίνα

Κοντά στη δύση της καριέρας του ο 54χρονος σμήναρχος αποφάσισε να δοκιμάσει μια νέα πρόκληση. Να κατασκοπεύει την πατρίδα του για χάρη της Κίνας.

Σε κανέναν δεν κίνησε τις υποψίες το περίεργο ταξίδι του καριερίστα αξιωματικού στην Κίνα, με το πρόσχημα ότι σκόπευε να μάθει τη γλώσσα. Ο σμήναρχος ωστόσο είχε πάρει ήδη τα πρώτα μαθήματα κατασκοπείας.

Φρόντιζε μάλιστα να καλύπτει τα ίχνη του με αναρτήσεις και άρθρα του σε ιστοσελίδα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο με τον τίτλο “Ο 5λεπτος οδηγός σας για τις απειλές από εσωτερικούς παράγοντες”.

Είχε παρουσία ακόμη και σε πλατφόρμα αναζήτησης εργοδοτών όπου έγραφε χαρακτηριστικά πως αναζητά νέες προκλήσεις για την κυβερνοασφάλεια.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών έχουν τεθεί ακόμη ένα πρόσωπο «κλειδί», καθώς και δύο απόστρατοι αξιωματικοί, οι οποίοι φέρονται να διατηρούσαν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα.

Ο σμήναρχος θα απολογηθεί την Τρίτη.

Τα μεγάλα ποσά και η συνάντηση με τον κινέζικο σύνδεσμο

Το 2024 ο αξιωματικός είχε μεταβεί στο Πεκίνο για σεμινάριο ξένων γλωσσών, όπου φέρεται να γνώρισε έναν Κινέζο πράκτορα ηλικίας 40 έως 45 ετών. Ο τελευταίος εμφανίστηκε ως επιχειρηματίας και, αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του 54χρονου σμήναρχου, ζήτησε να του διοχετεύει νατοϊκές και όχι μόνο πληροφορίες.

Σε επόμενες συναντήσεις τους, μία από αυτές και στην Αθήνα, ο Κινέζος κατάσκοπος έδωσε στον Έλληνα σμήναρχο το τηλέφωνο με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα εμβάσματα (σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα) ήταν μηνιαία και τριμηνιαία, και ανέρχονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων, ενώ δεν αποκλείεται να βρεθούν και μεγαλύτερα ποσά.

Αντιμέτωπος με αφαίρεση ιθαγένειας ο σμήναρχος

Η σύλληψη του διοικητή Σμηναρχίας Εκπαίδευσης σε μονάδα στο Καβούρι, έγινε μετά από έρευνα διάρκειας άνω των δύο μηνών, η οποία ξεκίνησε μετά από ενημέρωση της ΕΥΠ από την CIA. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στέλεχος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων φέρεται να διέρρεε προς την Κίνα ευαίσθητα δεδομένα που σχετίζονται με ζητήματα του ΝΑΤΟ.

Μετά το σήμα από τις αμερικανικές αρχές, η ΕΥΠ ενημέρωσε απευθείας την ηγεσία του ΓΕΕΘΑ και ο σμήναρχος τέθηκε υπό στενή αλλά διακριτική παρακολούθηση.

Η επιχείρηση σύλληψής του πραγματοποιήθηκε σε στρατιωτικό χώρο, στο πλαίσιο της υπηρεσίας του, ενώ κατά την ανάκρισή του φέρεται να παραδέχθηκε ότι στρατολογήθηκε από Κινέζο πράκτορα – πιθανότατα κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο εξωτερικό – και από τότε απέστελλε πληροφορίες με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή.

Το περιεχόμενο της δράσης του σχετιζόταν με επιχειρησιακά σχέδια και κυρίως με απόρρητες συχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών και συμμαχικών δυνάμεων, καθώς και πληροφορίες για κινήσεις νατοϊκών μέσων και άλλα διαβαθμισμένα δεδομένα.