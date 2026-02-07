Σμήναρχος-κατάσκοπος: Η συνάντηση με τον κινέζικο σύνδεσμο στην Αθήνα και τα δύο κινητά

Νέα δεδομένα για τον τρόπο που ο Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας έφτασε να δίνει απόρρητες πληροφορίες στο Πεκίνο έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως μετέδωσε το ERTNews, o Κινέζος κατάσκοπος το 2025 πήγε σε συνέδριο σε ευρωπαϊκή χώρα και έκανε μια ενδιάμεση στάση στην Αθήνα για λίγες ώρες, όπου συναντήθηκαν για λίγη ώρα οι δύο άνδρες. Οι αρχές διερευνούν αν, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνάντησης, ο Έλληνας σμήναρχος παρέδωσε απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα.

Το 2024 ο αξιωματικός είχε μεταβεί στο Πεκίνο για σεμινάριο ξένων γλωσσών, όπου φέρεται να γνώρισε έναν Κινέζο πράκτορα ηλικίας 40 έως 45 ετών. Ο τελευταίος εμφανίστηκε ως επιχειρηματίας και, αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη του 54χρονου σμήναρχου, ζήτησε να του διοχετεύει νατοϊκές και όχι μόνο πληροφορίες.

Σε επόμενες συναντήσεις τους, μία από αυτές και στην Αθήνα, ο Κινέζος κατάσκοπος έδωσε στον Έλληνα σμήναρχο το τηλέφωνο με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα εμβάσματα (σε ευρώ, δολάρια και κρυπτονομίσματα) ήταν μηνιαία και τριμηνιαία, και ανέρχονταν από 5.000 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων, ενώ δεν αποκλείεται να βρεθούν και μεγαλύτερα ποσά.

Τα δύο κινητά

Να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας για κατασκοπεία υπέρ Κίνας, διαπιστώθηκε ότι είχε δύο κινητά τηλέφωνα. Το ένα ήταν δηλωμένο στην υπηρεσία του και ήταν αυτό που τοποθετούνταν σε ερμάριο εκτός γραφείου, όπως απαιτεί το πρωτόκολλο ασφαλείας για την είσοδό του στην υπηρεσία του, στο γραφείο Γ4 του επιτελείου.

Ωστόσο, εκείνος έπαιρνε μαζί του το δεύτερο κινητό, στο οποίο οι Κινέζοι είχαν εγκαταστήσει το λογισμικό κρυπτογράφησης και αποστολής δεδομένων. Σε αυτό το κινητό ήδη έχουν εντοπιστεί σε φωτογραφίες δύο διαβαθμισμένα έγγραφα που έχουν αποσταλεί.

Αντιμέτωπος με αφαίρεση ιθαγένειας ο σμήναρχος

Η σύλληψη του διοικητή Σμηναρχίας Εκπαίδευσης σε μονάδα στο Καβούρι, έγινε μετά από έρευνα διάρκειας άνω των δύο μηνών, η οποία ξεκίνησε μετά από ενημέρωση της ΕΥΠ από την CIA. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στέλεχος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων φέρεται να διέρρεε προς την Κίνα ευαίσθητα δεδομένα που σχετίζονται με ζητήματα του ΝΑΤΟ.

Μετά το σήμα από τις αμερικανικές αρχές, η ΕΥΠ ενημέρωσε απευθείας την ηγεσία του ΓΕΕΘΑ και ο σμήναρχος τέθηκε υπό στενή αλλά διακριτική παρακολούθηση.

Η επιχείρηση σύλληψής του πραγματοποιήθηκε σε στρατιωτικό χώρο, στο πλαίσιο της υπηρεσίας του, ενώ κατά την ανάκρισή του φέρεται να παραδέχθηκε ότι στρατολογήθηκε από Κινέζο πράκτορα – πιθανότατα κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο εξωτερικό – και από τότε απέστελλε πληροφορίες με αντάλλαγμα χρηματική αμοιβή.

Το περιεχόμενο της δράσης του σχετιζόταν με επιχειρησιακά σχέδια και κυρίως με απόρρητες συχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών και συμμαχικών δυνάμεων, καθώς και πληροφορίες για κινήσεις νατοϊκών μέσων και άλλα διαβαθμισμένα δεδομένα.

Βαριές είναι οι ποινές που αντιμετωπίζει ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς κινδυνεύει με ισόβια και αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας.