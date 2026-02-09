Σμήναρχος – Κατάσκοπος: “Φαινόταν ήπιων τόνων, έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα” – Ο ρόλος της “γυναίκας-σκιά”

Νέα στοιχεία για τον 54χρονο σμήναρχο και την εμπλοκή του στην υπόθεση κατασκοπείας φέρνει μαρτυρία συναδέλφου του που είχε υπηρετήσει μαζί του στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο 54χρονος που στρατολογήθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες της Κίνας για να στέλνει ροή πληροφοριών προς την χώρα της Άπω Ανατολής δεν ήταν μόνος στη κατασκοπευτική πυραμίδα.

Η μαρτυρία δίνει στοιχεία για τον χαρακτήρα του Σμηνάρχου που αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες καθώς του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατασκοπεία.

Ο μάρτυρας είπε για τον 54χρονο: «Τυπικός στην δουλειά του, ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς ότι θα ήταν μπλεγμένος σε μία τέτοια ιστορία. Από εκεί και πέρα το συζητήσαμε με κάποιους σμηνίτες που υπηρετούσαμε μαζί την θητεία στη συγκεκριμένη μονάδα, ήταν στο Καβούρι. Έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα».

Στη συνέχεια για τον χαρακτήρα του είπε ότι «Δεν μίλαγε πάρα πολύ, ήταν ένας άνθρωπος ήπιων τόνων», ενώ δικαιολόγησε την συμπεριφορά του λέγοντας ότι μάλλον «ήθελε να περάσει απαρατήρητος».

Μία γυναίκα το πρόσωπο κλειδί

Όπως μετέδωσε την Κυριακή η ΕΡΤ, κλειδί στην υπόθεση φαίνεται να είναι μία γυναίκα που δεν ανήκει στο σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων και φέρεται να διαμεσολάβησε για την επαφή του 54χρονου με τον κινέζικο σύνδεσμο.

Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να ήταν παρούσα σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το 2025 στην Αθήνα, κατά την οποία ο σμήναρχος συναντήθηκε τετ α τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο. Κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ διαθέτουν φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει τη γυναίκα μαζί με τον συγκεκριμένο άνδρα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο αν ήταν εκείνη που προσέγγισε αρχικά τον αξιωματικό, αλλά και στο πότε και με ποιον τρόπο ήρθε σε επαφή με τον Κινέζο πράκτορα.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Κινέζος πράκτορας φαίνεται να έχει Αμερικάνικο επώνυμο καθώς οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν σε ποιο πρόσωπο κατέληγαν οι απόρρητες πληροφορίες

Οι συναντήσεις στην Αθήνα

Οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους φωτογραφίες από τουλάχιστον δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2025 σε κεντρικά καταστήματα της Αθήνας, μεταξύ του 54χρονου σμήναρχου και του Κινέζου πράκτορα.

Σε αμφότερες τις συναντήσεις φέρεται να ήταν παρόν και τρίτο πρόσωπο, ηλικίας περίπου 40 με 45 ετών, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πρόσωπο-κλειδί, με ρόλο μεγαλύτερο ακόμη και από εκείνον του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 54χρονος σμήναρχος χαρακτηρίζονται βαρύτατες. Την Τρίτη θα οδηγηθεί ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα, ενώ βρίσκεται κρατούμενος στο Αεροδικείο.