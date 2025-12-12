Σκύλος επιτέθηκε και δάγκωσε στο πόδι ηλικιωμένο στη Χαλκίδα

Ακόμα μια επίθεση από σκύλο σημειώθηκε πριν από λίγες μέρες στη χώρα μας, αυτή τη φορά στην Χαλκίδα, με θύμα έναν ηλικιωμένο.

Σύμφωνα με το evima, ο άνδρας περπατούσε στην οδό Αγγελή Γοβιού στη Χαλκίδα, όταν ξαφνικά δέχτηκε επίθεση από σκύλο, ο οποίος τον δάγκωσε στο δεξί πόδι προκαλώντας αιμορραγία και έντονο πόνο.

Παρότι αρχικά θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για αδέσποτο, σύμφωνα με πληροφορίες επρόκειτο για δεσποζόμενο ζώο που είχε ξεφύγει από την επίβλεψη της ιδιοκτήτριάς του.

Ο άτυχος συνταξιούχος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του χορηγήθηκε αντιτετανικός ορός. Λίγη ώρα αργότερα αποχώρησε, ευτυχώς χωρίς περαιτέρω επιπλοκές, καθώς ο τραυματισμός του δεν αποδείχθηκε σοβαρός.

Παρά την ταλαιπωρία και την τρομακτική εμπειρία, ο κ. Πατρίκας στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του, αποφεύγοντας τα χειρότερα.