Έγκλημα στη Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος – «Λειτούργησα σαν άλλος άνθρωπος»

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Έδεσσας, ο 76χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 72χρονο συγχωριανό του, στη Δάφνη Σκύδρας, στην Πέλλα, μεταφέροντας τη σορό του σε αυτοσχέδια χωματερή όπου την εγκατέλειψε. Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 16 Αυγούστου και αποκαλύφθηκε 9 μέρες αργότερα, όταν ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του υποδεικνύοντας το σημείο ταφής του θύματος.

Κατά την απολογία του, ο 76χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να επικαλέστηκε «χρόνιες διαμάχες» με τον παθόντα- χωρίς όμως να είχε προηγηθεί κάποιο βίαιο επεισόδιο μεταξύ τους. Κληθείς από την ανακρίτρια να περιγράψει τις συνθήκες υπό τις οποίες τέλεσε το έγκλημα, πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε πως θόλωσε. «Έχασα τον έλεγχο του εαυτού μου. Λειτούργησα σαν άλλος άνθρωπος», φέρεται να απολογήθηκε. Υπέβαλε δε, δια του συνηγόρου του, αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, “δείχνοντας” του το δρόμο για τις φυλακές.

Πώς οι Αρχές συνέλαβαν τον 76χρονο δράστη

Οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στον δράστη μετά από πληροφορίες που ανέφεραν ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ του θύματος και του 76χρονου σχετικά με χωράφια. Στην αρχική του κατάθεση, ο κατηγορούμενος υπέπεσε σε αντιφάσεις, και όταν αντιλήφθηκε ότι οι Αρχές τον θεωρούσαν τον κύριο ύποπτο, ομολόγησε την πράξη του.

Ο 76χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ο λόγος για τον οποίο πυροβόλησε και σκότωσε τον 72χρονο ήταν επειδή τον είδε να βρίσκεται στο χωράφι του και θεώρησε ότι έκλεβε ροδάκινα. Η σορός του 72χρονου βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου σε αγροτική περιοχή της Πέλλας, και την ίδια ημέρα συνελήφθη ο δράστης.

Η έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του συλληφθέντα αποκάλυψε το κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ρούχα, υποδήματα και το ποσό των 1.770 ευρώ. Στην εγκληματολογική διερεύνηση συμμετείχαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας.