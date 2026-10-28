Στο έλεος της κακοκαιρίας η Μαγνησία: Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Πλατανιά για προστασία από τις πλημμύρες (βίντεο)

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Μαγνησία, με την Σκιάθο κι άλλες περιοχές να καταγράφουν πλημμυρικά φαινόμενα, από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με το skiathoslife.gr, η κακοκαιρία στον Πλατανιά έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση της στάθμης του νερού στο ρέμα της περιοχής, το οποίο βρίσκεται πλέον στα όριά του.

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Ο δρόμος προς τον Πλατανιά έχει κλείσει, καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων.

Μάλιστα, στις 14:15 μεσημέρι της Τετάρτης, 28 Οκτωβρίου εστάλη το 112 για σύσταση στους κατοίκους του Πλατανιά, να ανέβουν σε ψηλότερους ορόφους λόγω των πλημμυρικών φαινομένων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας, μεταβείτε προς υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμυρικών φαινομένων. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice October 28, 2026

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση προς την περιοχή, να μην επιχειρούν τη διέλευση από πλημμυρισμένα σημεία και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Την ίδια ώρα, κατολισθήσεις έχουν προκληθεί στη διαδρομή με κατεύθυνση προς τις Κουκουναριές.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

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Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στον Πλατανιά Μαγνησίας, σήμερα 28 Οκτωβρίου 2026, παρατηρήθηκε αύξηση της στάθμης των υδάτων στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Γι αυτό το λόγο στις 14:15, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112, προκειμένου όσοι βρίσκονται στην περιοχή να μεταβούν σε υψηλότερους ορόφους.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε διασπορά πυροσβεστικά οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να παρέμβουν για παροχές βοηθείας εφόσον απαιτηθεί.

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Επίσης, στο νησί της Σκιάθου, λόγω ανόδου της στάθμης των υδάτων και των φερτών υλικών στο οδόστρωμα, έχει πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο Σκιάθου – Κουκουναριών από την περιοχή Ακρόπολη Σκιάθου έως κουκουναριές Σκιάθου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 από την ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα (κόκκινη προειδοποίηση) προβλέπονται στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

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Πιο συγκεκριμένα,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (28-10-2026):

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α) Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας), τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

β) Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

γ) Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ) Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φωκίδας, ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).