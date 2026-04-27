Δύο σεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ στο Λασίθι μέσα σε 20 λεπτά – Συνεχίζεται η σεισμική ακολουθία στην Κρήτη

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα ανοιχτά του Λασιθίου σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το το πρωί της Δευτέρας (27/4) καθώς συνεχίζεται η σεισμική ακολουθία ύστερα από τον σεισμό 5,7 Ρίχτερ που έγινε την περασμένη βδομάδα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου με εστιακό βάθος τα 5,1 χιλιόμετρα.

Λίγα λεπτά αργότερα (11:06), νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 404 χιλιόμετρα νότια -νοτιοανατολικά της Αθήνας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου.

Μισή ώρα αργότερα ακόμη μία δόνηση 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στη περιοχή του Λασιθίου όντας βέβαια πιο κοντά στην ακτή όπως δείχνει η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο.

Η τρίτη δόνηση 3,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 11.33 είχε εστιακό βάθος πέντε χιλιόμετρα και απόσταση οκτώ χιλιόμετρα του Γουδουρά.