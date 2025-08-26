ΔΕΘ: Πώς κρίνετε τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός; Ψήφισε Εδώ
Σίκινος: Η αγωνιώδης προσπάθεια των λιμενικών να σταματήσουν τους “απονεριστές” (Βίντεο)

Ο κόσμος βουτάει στα απόνερα για να αποχαιρετήσει τους τουρίστες

Το δικό τους αντίο με ένα επικίνδυνο έθιμο έδωσαν κάτοικοι της Σίκινου στους τουρίστες που πέρασαν τις καλοκαιρινές του διακοπές στο νησί.

Λίγο μετά την αναχώρηση του πλοίου “Διονύσιος Σολωμός” από το λιμάνι της Σικίνου με προορισμό τον Πειραιά, ως είθισται πλέον στο νησί, το πλοίο κορνάρει παρατεταμένα και ο κόσμος βουτάει στα απόνερά του για το αποχαιρετήσει.

Φέτος, το λιμενικό σώμα προσπάθησε να εμποδίσει τους “απονεριστές” καθώς αποτελεί μία επικίνδυνη συνήθεια. Ωστόσο δεν κατάφεραν πολλά, αφού αρκετοί πέτυχαν την πολυπόθητη βουτιά.

Δείτε το βίντεο:

@fotis_ang

Απονεριστες στην Σίκινο #aponeristas #sikinos #apoplous#greekislands#tik_tok

♬ Chariots Of Fire (Original) – The Flame
@aretisant

#sikinos #aponeristas #fyp ♬ suara asli – TheRoadRunnerShow – TheRoadRunnerShow

