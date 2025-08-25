ΔΕΘ: Πώς κρίνετε τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη στο Flying Dolphin XIX με 118 επιβάτες εν πλω για Πειραιά

Στο σημείο έσπευσε προληπτικά ένα πλωτό του Λιμενικού

ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKNISSI
DEBATER NEWSROOM

Με μειωμένη ταχύτητα έκανε πλεύση προς τον Πειραιά το Flying Dolphin XIX, διότι μπλέχτηκε αντικείμενο στο σύστημα υδροπρόωσης.

Το ταχύπλοο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Αγκίστρι – Αίγινα – Πειραιά, μεταφέροντας 118 επιβάτες.

To πλοίο δεν ζήτησε βοήθεια διότι το περιστατικό συνέβη λίγο έξω από τον Πειραιά, ωστόσο στο σημείο έσπευσε προληπτικά ένα πλωτό του Λιμενικού και αποφασίστηκε η ρυμούλκησή του στο λιμάνι.

