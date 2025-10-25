Σφραγίστηκε για έως και δύο μήνες το μπαρ στο Γκάζι έξω από το οποίο πέθανε η 16χρονη – Δείτε φωτογραφίες

Με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σφραγίστηκε για χρονικό διάστημα έως και 60 ημερών το bar στο Γκάζι, το οποίο σέρβιρε παράνομα αλκοόλ σε ανήλικη, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το μαγαζί σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Η ασφάλεια και η υγεία των νέων παιδιών είναι για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε με πολύ γρήγορες διαδικασίες στη σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει ο νόμος. Ελπίζω ότι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα».

Η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων επέδωσε σήμερα, στις 8 το βράδυ, την απόφαση για τη σφράγιση του καταστήματος και προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Αναπάντητα ερωτήματα

Υπενθυμίζεται ότι, η 16χρονη κατέρρευσε στην εξώπορτα ενός σπιτιού απέναντι από το μαγαζί, όπου διασκέδαζε με τους φίλους της, ενώ είχε βγει από το κλαμπ παραπατώντας.

Ο αιφνίδιος θάνατος της 16χρονης όμως εγείρει ερωτήματα με τα θολά σημεία να είναι πολλά.

Η ιατροδικαστική εξέταση μπορεί να έδειξε πνευμονικό οίδημα ως αιτία θανάτου, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις φίλες της ήπιε μία βότκα στο μαγαζί όπου διασκέδαζαν μαζί, ενώ πήρε και άλλο ένα ποτό σε ένα ψιλικατζίδικο.

Είχε φύσημα στην καρδιά

Απαρηγόρητοι και σε σοκ βρίσκονται οι γονείς της αδικοχαμένης 16χρονης, που δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν το τραγικό τέλος της κόρη τους.

«Στο μυαλό μου μπορεί να γυρίζουνε 1.002 εικασίες και 1.002 κακά, αλλά δεν μπορώ ούτε να πω κάτι, ούτε μπορώ να πω ότι φταίει το μαγαζί, ούτε μπορώ να πω ότι κάτι πήρε, ούτε μπορώ να πω ότι ήταν το αλκοόλ, τίποτα δεν μπορώ να πω. Το μόνο που λέω είναι ότι ο Θεός δίνει και ο Θεός παίρνει», είπε ο πατέρας της ανήλικης.

Ο πατέρας της εξηγεί ότι η κόρη του είχε φύσημα στην καρδιά αλλά δεν ξέρει τι προκάλεσε στ’ αλήθεια τον ξαφνικό θάνατό της.

«Αν υπάρχει κάτι μεμπτό και δεν είναι ο θάνατος του παιδιού, δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια, τα οποία δεν έχουν προκληθεί από κάτι μεμπτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν έχουν προκληθεί τα αίτια του θανάτου του παιδιού από κάτι το οποίο είναι μεμπτό ή τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας όπως πρέπει.

Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της ας πούμε. Αυτό. Και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη, έπρεπε να προσέχει. Δεν μπορεί το μυαλό μου αυτήν την στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί, προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι».

Ο ίδιος ο πατέρας της 16χρονης πάντως κατήγγειλε το περιστατικό στο Α.Τ. Ομόνοιας, με την αστυνομία να λέει ότι δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ, αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος σχετικά με τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του νοσοκομείου όμως, νοσηλευτής βάρδιας κάλεσε στο Α.Τ. Συντάγματος προκειμένου να ενημερώσει για το τραγικό συμβάν.